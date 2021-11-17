Модные тренды ноября 2021. Деми Мур показала, с чем эффектно сочетать длинный тренч

Деми Мур стала олицетворением фразы "парижский шик".

59-летняя американская актриса Деми Мур в очередной раз продемонстрировала свое умение выглядеть стильно и модно в любое время года, поделившись новым фото в Instagram.

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На снимке она позирует в длинном тренче в мелкую клетку, который в этом сезоне является одной из самых модных вещей в осеннем гардеробе, черно-коричневой макси-юбке тоже в клетку, остроносой обуви на каблуке и солнцезащитных очках. В качестве аксессуара к образу актриса подобрала черную сумочку Dior. Волосы знаменитость оставила распущенными.

[ + – ] Деми Мур в Париже Фото: Скриншот

"Шагая в предстоящую неделю", – подписала снимок Деми Мур.

Фото сделанное на площади Вогезов, одной из самых красивых локаций Парижа, куда Деми прилетела со своей дочерью Скаут Уиллис. Ранее в столице Франции они посетили показ Chloe, нарядившись на него в стиле 1970-ых.

Судя по фото Деми в соцсети, модная в этом сезоне клетка занимает прочное место в ее гардеробе.

[ + – ] На Деми – стильный костюм в клетку и пальто остромодного кроя и цвета

Ранее мы писали о том, что в начале октября Деми Мур появилась в Париже в комбинезоне с сеточкой в области груди, продемонстрировав отсутствие бюстгальтера.

Напомним, в этом сезоне верхняя одежда в клетку является одним из трендов, причем этот рисунок приветствуется как на пальто, так на тренчах и жакетах. Тренчи осенью 2021 также оказались в числе самых актуальных вещей.