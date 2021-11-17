Модні тренди листопада 2021 року. Демі Мур показала, з чим поєднувати довгий тренч

Демі Мур стала уособленням фрази "паризький шик".

59-річна американська актриса Демі Мур укотре продемонструвала своє вміння мати стильний і модний вигляд у будь-яку пору року, поділившись новим фото у Instagram.

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На знімку вона позує в довгому тренчі в дрібну клітинку, який цього сезону є однією з наймодніших речей в осінньому гардеробі, чорно-коричневій максі-спідниці теж у клітинку, гостроносому взутті на підборах і сонцезахисних окулярах. Як аксесуар до образу актриса підібрала чорну сумочку Dior. Волосся знаменитість залишила розпущеним.

[ + – ] Демі Мур у Парижі Фото: Скриншот

"Крокуючи до наступного тижня", – підписала знімок Демі Мур.

Фото, зроблене на площі Вогезів, одній із найкрасивіших локацій Парижа, куди Демі прилетіла зі своєю дочкою Скаут Вілліс. Раніше в столиці Франції вони відвідали показ Chloe, нарядившись на нього в стилі 1970-х.

Судячи з фото Демі в соцмережі, модна цього сезону клітинка займає міцне місце в її гардеробі.

[ + – ] На Демі – стильний костюм у клітинку та пальто гостромодного крою та кольору

Раніше ми писали про те, що на початку жовтня Демі Мур з'явилася в Парижі в комбінезоні з сіточкою на грудях, продемонструвавши відсутність бюстгальтера.

Нагадаємо, цього сезону верхній одяг у клітинку є одним із трендів, причому цей малюнок вітається як на пальто, так на тренчах і жакетах. Тренчі восени 2021 року також опинилися в числі найактуальніших речей.