Платье-мидакси. Эмбер Херд продемонстрировала самую модную длину сезона

Бывшая жена Джонни Деппа живет в Западном Лондоне и наслаждается светской жизнью британской столицы.

35-летняя актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд побывала на вечеринке в Groucho Club в Сохо (Лондон) посвященной запуску "Архива Элис", которую организовали дизайнеры Элис Темперли и Энни Добл. Какой образ выбрала для мероприятия, знаменитость показала на своей странице в соцсети.

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На фото Эмбер, сидя на заднем сидении авто, позирует в платье от уже упомянутой Элис Темперли: кремовый полупрозрачный наряд расшит кристаллами и дополнен черным длинным тонким шарфом из атласа.

[ + – ] Эмбер Херд по дороге на вечеринку

О том, что наряд – ультрамодный, говорит и его длина мидакси. Это относительно новый термин, который только входит в модный лексикон и обозначает длину, среднюю между мили и макси, то есть чуть выше щиколотки. Такая длина универсальна и подходит как для романтичного или вечернего образа, так и для повседневного.

Свой ансамбль Эмбер дополнила темными туфлями-лодочками и несколькими кольцами, а волосы собрала в прическу.

"Сейчас официально сезон платьев! Поздравляю и благодарю Элис Темперли", – подписала снимок знаменитость.

[ + – ] Эмбер Херд в платье длины мидакси от дизайнера Элис Темперли Фото: Getty Images

Эмбер Херд уже достаточно долго находится в Лондоне. Голливудская звезда жила здесь во время съемок "Аквамена 2" и максимально наслаждается светской жизнью британской столицы.

Ранее мы писали о том, что в Австралии Эмбер снова оказалась фигурантом уголовного расследования. Актриса фигурирует в деле о лжесвидетельстве в рамках проводимого при поддержке ФБР расследования утверждений, что она солгала австралийским властям после незаконного ввоза своих собак в страну в 2015 году. Если ее вина будет доказана, знаменитость может оказаться за решеткой. Поэтому, как предполагают СМИ, на континент ей путь заказан.

В этом году Эмбер уже потерпела несколько поражений в суде от бывшего мужа, который намерен отсудить у нее $50 млн за разрушенную карьеру, а также стала матерью девочки.