Сукня-мідаксі. Ембер Герд продемонструвала наймоднішу довжину сезону

Колишня дружина Джонні Деппа живе у Західному Лондоні та насолоджується світським життям британської столиці.

35-річна актриса та колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд побувала на вечірці в Groucho Club у Сохо (Лондон) присвяченій запуску "Архіву Еліс", яку організували дизайнери Еліс Темперлі та Енні Добл. Який образ обрала для заходу, знаменитість показала на своїй сторінці в соцмережі.

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На фото Ембер, сидячи на задньому сидінні авто, позує у сукні від уже згаданої Еліс Темперлі: кремове напівпрозоре вбрання, розшите кристалами та доповнене чорним довгим тонким шарфом з атласу.

[ + – ] Ембер Герд дорогою на вечірку

Про те, що вбрання – ультрамодне, говорить і його довжина мідаксі. Це відносно новий термін, який тільки входить у модний лексикон і позначає довжину, середню між міні та максі, тобто трохи вище щиколотки. Така довжина універсальна і підходить як для романтичного чи вечірнього образу, так і для повсякденного.

Свій ансамбль Ембер доповнила темними туфлями-човниками та кількома каблучками, а волосся зібрала в зачіску.

"Зараз офіційно сезон суконь! Вітаю та дякую Еліс Темперлі", — підписала знімок знаменитість.

[ + – ] Ембер Герд у сукні довжини мідаксі від дизайнера Еліс Темперлі Фото: Getty Images

Ембер Герд уже досить довго перебуває в Лондоні. Голлівудська зірка жила тут під час зйомок "Аквамена 2" та максимально насолоджується світським життям британської столиці.

Раніше ми писали про те, що в Австралії Ембер знову виявилася фігурантом кримінального розслідування. Актриса фігурує у справі про лжесвідчення в межах тверджень, що проводиться за підтримки ФБР, що вона збрехала австралійській владі після незаконного ввезення своїх собак у країну в 2015 році. Якщо її вина буде доведена, знаменитість може опинитися за ґратами. Тому, як припускають ЗМІ, на континент їй шляху немає.

Цього року Ембер вже зазнала кількох поразок у суді від колишнього чоловіка, який має намір відсудити в неї $50 млн за зруйновану кар'єру, а також стала матір'ю дівчинки.