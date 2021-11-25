Черная пятница 2021. Как меняется формат главной распродажи года в условиях пандемии

В этом году черная пятница приходится на 26 ноября, а вместе с ней — уик-энд крупных ежегодных скидок, который завершается киберпонедельником, онлайн-распродажей.

Многие зарубежные эксперты говорят, что нынешняя черная пятница пройдет не так, как в прежние годы, — к примеру, доставка купленных товаров, скорее всего, будет происходить с задержками из-за карантинных ограничений в разных странах. Еще одним фактором, влияющим на распродажи, внезапно стал мировой дефицит микросхем, или же чипов. Их устанавливают в любую технику с компьютерными блоками. По данным Ассоциации индустрии микросхем, в мае текущего года продажи чипов взлетели на 26%, притом что в допандемическое время этот показатель не превышал 7%. Дело усложняется тем, что в мире производит микросхемы небольшое количество фирм, 70% из них приходятся на две — тайваньскую TSMC и корейскую Samsung, которые теперь не справляются с запросом рынка и планируют расширить производство.

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Вопрос дефицита чипов перешел из экономической в политическую плоскость. Аналитики рынка отмечают, что производство микросхем — дело национальной безопасности, поскольку они используются и на серверах баз данных. Президент США Джо Байден в апреле заявил, что необходимо инвестировать в развитие собственной американской инфраструктуры, а не полагаться на азиатские фирмы. В Европе также собираются инвестировать в эту индустрию. Однако даже при максимальных стараниях в ближайшие годы микросхем не станет больше: чтобы запустить их новое производство, необходимо до $12 млрд вложений и минимум три года — на подготовку к старту.

Джек Ма , китайский миллиардер, предприниматель

"Покупатели везде одинаковы: они хотят новые вещи, дешевые вещи, хорошие вещи, уникальные вещи. Если вы предложите такие вещи покупателям, они придут к вам"

Что это значит для потребителей? Чипы используют в любых гаджетах — от зубных щеток до роботов-пылесосов, смартфонов и автомобилей. Традиционно в черную пятницу наибольшим спросом пользуется именно техника, которую будут выставлять на распродажу в ограниченных количествах. А это значит, что главным вопросом нынешней черной пятницы будет наличие товара, а не величина скидки на него.

Черная пятница на фоне пандемии

[ + – ] Главным вопросом нынешней черной пятницы будет наличие товара

Карантинные ограничения, связанные с пандемией ковида, и в этом году влияют на распродажи. Если в США и Великобритании торговые центры с оптимизмом смотрят на черную пятницу, поскольку сейчас там нет жестких локдаунов и магазины открыты, то в Украине ситуация сложная. С 1 ноября больше половины областей находятся в красной зоне, возможно ее продление и на 26 ноября. В этом случае посетителям ТРЦ и других непродовольственных магазинов нужно озаботиться ковид-сертификатами либо негативными ПЦР-тестами, чтобы физически войти в магазин. Это может изменить покупательские стратегии, потребители предпочтут покупать онлайн, а не офлайн. В прошлом году карантин выходного дня незначительно повлиял на покупательские привычки. По статистике украинских банков, большинство покупок произошло именно в черную пятницу и собственно в магазинах, при этом украинцы экономили. К примеру, по данным ПриватБанка, максимальный рост продаж составил 12,7%, что в разы меньше допандемических показателей.

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В то же время за пандемический год украинцы привыкли покупать в интернете, о чем свидетельствует октябрьский опрос бюро Gradus Research. Аналитики выяснили, что 83% опрошенных горожан привыкли покупать онлайн. Больше всего — одежду (42%), затем гаджеты, компьютеры и аксессуары к ним (34%), а также средства гигиены и ухода (31%), косметику и парфюмерию (30%). Половина респондентов делают покупки онлайн и офлайн, лишь 8% опрошенных за прошлый год в интернете ничего не купили.

Онлайн-распродажи и ограниченная щедрость

[ + – ] Крупные ретейлеры растягивают период распродаж на весь ноябрь

Крупные ретейлеры как в мире, так и в Украине растягивают период распродаж на весь ноябрь, такая тенденция сохраняется последние несколько лет. Кроме того, обязательной датой в этом календаре стало 11 ноября — китайский День холостяка с большими скидками, который распространился по миру из Поднебесной.

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Традиционно наиболее активны в черную пятницу крупные магазины и сети, продающие компьютерную и бытовую технику, — самые популярные у покупателей категории товаров. Уже сейчас они предлагают до 65% скидок и обещают увеличить их до 70% на ключевые дни распродажи. Сети, занимающиеся одеждой и аксессуарами, как и в прошлые годы, действуют по нескольким сценариям. Одни растягивают период скидок, но дают максимальную уценку лишь до 50%, другие ограничивают период распродажи тремя днями, но при этом обещают скидки на товары до 90%. Особенность нынешней черной пятницы заключается в том, что в нее активно вступают сервисы, продающие билеты на мероприятия. Чтобы привлечь зрителей и слушателей, предлагают, к примеру, покупать второй билет в полцены по промокоду "черная пятница".

Крупные зарубежные онлайн-магазины, такие как Amazon, также начали промокампанию черной пятницы с начала ноября. Однако больших скидок в этом году не будет: максимум, который предлагает магазин, — 50%, притом период их действия сокращен. К примеру, скидки в начале ноября для ранних пташек длились неделю, затем в середине месяца вступили в действие скидки на другие товары. Поэтому, если покупатель решил что-то приобрести, ему не дадут времени подумать и сравнить — покупать надо сразу, пока предложение в силе. Это в очередной раз всколыхнуло дискуссию вокруг черной пятницы — действительно ли это возможность купить за полцены или обман покупателей в планетарных масштабах. Здесь украинцы крайне скептичны: по результатам прошлогоднего опроса, проведенного компаниями Gradus Research и NCG, лишь 6% опрошенных верят, что цены действительно снижают.

При наличии отсутствия. Скидки будут: хватит ли товара?

[ + – ] Если вы собираетесь покупать в зарубежных магазинах, высок риск столкнуться с дефицитом товаров со скидкой

Если вы собираетесь покупать в зарубежных магазинах, высок риск столкнуться с дефицитом товаров со скидкой. Согласно исследованию IRI Promotion Index, уже третий год подряд товаров со скидкой в американских и европейских магазинах все меньше. К примеру, в категории электроники в 2019 году устраивали распродажу на 26,9% ассортимента, а в этом — на 24,8%. Кроме того, количество единиц скидочных товаров также уменьшается.

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Аналитики рынка связывают дефицит с глобальным кризисом морских перевозок, длящимся с прошлого года. Наиболее заметным событием в этом отношении стала мартовская авария с контейнеровозом Evergreen в Суэцком канале, которая на шесть дней парализовала грузовые перевозки и стоила мировой экономике сотен миллиардов долларов.

Свою лепту внесла и пандемия ковида. К примеру, когда в крупных китайских портах обнаруживали зараженных сотрудников, то эти порты закрывали на двухнедельный карантин. Это привело к задержке грузовых отправлений, срыву производственных цепочек и как следствие — дефициту товаров, которые вовремя не доставили из Китая. Кроме того, как и в случае с микросхемами, в мире наблюдают дефицит собственно контейнеров — те, что есть, не справляются с объемами заказов, а производить новые трудно из-за дефицита стали. По мнению экспертов, такая ситуация продлится минимум до 2023 года. Следствием всех этих факторов стало удорожание морских перево­зок — в целом по миру их стоимость возросла на 370%.

Покупатели крупных сетей, скорее всего, дефицит не очень заметят. Такие компании, как Walmart и Target, делают крупные заказы, которые у перевозчиков в приоритете, а также задумываются о собственных чартерных грузоперевозках. Однако если вы приметили что-то в мелком магазине, то вероятность того, что товара вам не хватит, значительно возрастает.

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[ + – ] По исследованиям, 71% покупок в черную пятницу спонтанный

Исходя из особенностей черной пятницы 2021 года, эксперты дают советы, как покупать на распродажах с умом

• Традиционный совет: готовьтесь к покупкам заранее и отслеживайте скидки — как они меняются с течением времени, также сравнивайте их в разных магазинах. С покупкой советуют не медлить из-за возможного дефицита товара в магазине и на складе. Сделав покупку заранее, вы сможете избежать задержек с доставкой, которые неминуемы в саму черную пятницу, когда покупателей больше всего.

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• Учитывать дефицит особенно рекомендуют тем, кто планирует покупать игровые приставки. В последний год в их производстве значительно не хватает графических карт, являющихся одним из основных элементов приставок, — их активно скупают те, кто майнит криптовалюты. Поэтому имеющиеся в наличии на рынке приставки стоят недешево и их поставки лимитированы. По словам Йенсена Хуана, директора компании NVIDIA по производству графических карт, дефицит поставок сохранится и в 2022 году.

• По исследованиям, 71% покупок в черную пятницу спонтанный. Поэтому если вы не удержались и купили что-то ненужное, то не забывайте, что большинство скидочных товаров можно вернуть. Перед покупкой внимательно читайте условия акции в том или ином магазине — может оказаться, что мелкий текст под звездочкой гласит: выбранный вами товар вернуть нельзя!

• К онлайн-шопингу стоит присмотреться внимательнее. Из-за пандемии ретейлеры испытывают трудности с работниками — их не хватает. Поэтому поход в магазин может оказаться не таким приятным, как ожидалось, из-за очередей и медленного обслуживания.

• Аналитики Forbes рекомендуют обратить внимание на местные бренды. В последнее время поддержка локальных производителей — общемировой тренд. А в период распродаж покупка у местных будет удобной, поскольку товар не нужно долго ждать ­из-за границы.