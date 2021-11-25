Чорна п'ятниця 2021. Як змінюється формат головного розпродажу року в умовах пандемії

Цьогоріч чорна п'ятниця припадає на 26 листопада, а разом із нею — вікенд великих щорічних знижок, який завершується кіберпонеділком, онлайн-розпродажем.

Більшість закордонних експертів кажуть, що нинішня чорна п'ятниця пройде не так, як у минулі роки, — наприклад, доставка куплених товарів, швидше за все, відбуватиметься із затримками через карантинні обмеження в різних країнах. Ще одним фактором, що впливає на розпродаж, раптово став світовий дефіцит мікросхем, або чіпів. Їх встановлюють у будь-яку техніку з комп'ютерними блоками. За даними Асоціації індустрії мікросхем, у травні поточного року продажі чіпів злетіли на 26%, при тому, що в допандемічний час цей показник не перевищував 7%. Справа ускладнюється тим, що в світі невелика кількість фірм, які виробляють мікросхеми, 70% із них припадають на дві — тайванську TSMC і корейську Samsung, які тепер не справляються із запитом ринку та планують розширити виробництво.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Питання дефіциту чіпів перейшло з економічної в політичну площину. Аналітики ринку зазначають, що виробництво мікросхем — це справа національної безпеки, оскільки вони використовуються і на серверах баз даних. Президент США Джо Байден у квітні заявив, що необхідно інвестувати у розвиток власної американської інфраструктури, а не покладатися на азіатські фірми. У Європі також мають намір інвестувати в цю індустрію. Однак навіть за умов максимальних старань у найближчі роки мікросхем не стане більше: щоб запустити їх нове виробництво, необхідно до $12 млрд вкладень і щонайменше три роки — на підготовку до старту.

Джек Ма , китайський мільярдер, підприємець

"Покупці скрізь однакові: вони хочуть нові речі, дешеві речі, гарні речі, унікальні речі. Якщо ви запропонуєте такі речі покупцям, вони прийдуть до вас"

Що це означає споживачам? Чіпи використовують у будь-яких гаджетах — від зубних щіток до роботів-пилососів, смартфонів та автомобілів. Традиційно в чорну п'ятницю найбільший попит має саме техніка, яку виставлятимуть на розпродаж в обмежених кількостях. А це означає, що головним питанням цієї чорної п'ятниці буде наявність товару, а не величина знижки на нього.

Чорна п'ятниця на тлі пандемії

[ + – ] Головним питанням цієї чорної п'ятниці буде наявність товару

Карантинні обмеження пов'язані з пандемією ковіду й цього року впливають на розпродажі. Якщо у США та Великій Британії торгові центри з оптимізмом дивляться на чорну п'ятницю, оскільки зараз там немає жорстких локдаунів і магазини відкриті, то в Україні ситуація складна. З 1 листопада більше половини областей перебувають у червоній зоні, можливе її продовження і на 26 листопада. У цьому випадку відвідувачам ТРЦ та інших непродовольчих магазинів потрібно потурбуватися про ковід-сертифікати або негативні ПЛР-тести, щоб фізично увійти до магазину. Це може змінити купівельні стратегії, споживачі воліють купувати онлайн, а не офлайн. Торік карантин вихідного дня трохи вплинув на купівельні звички. За статистикою українських банків, більшість покупок відбулася саме у чорну п'ятницю та власне у магазинах, при цьому українці економили. Наприклад, за даними ПриватБанку, максимальне зростання продажів склало 12,7%, що в рази менше за допандемічні показники.

Важливо

Лайфхаки до Чорної п'ятниці з hotline.ua

Водночас, за пандемічний рік українці звикли купувати в інтернеті, про що свідчить жовтневе опитування бюро Gradus Research. Аналітики з'ясували, що 83% опитаних містян звикли купувати онлайн. Найбільше одяг (42%), потім гаджети, комп'ютери й аксесуари до них (34%), а також засоби гігієни та догляду (31%), косметику та парфумерію (30%). Половина респондентів роблять покупки онлайн та офлайн, лише 8% опитаних за минулий рік в інтернеті нічого не купили.

Онлайн-розпродажі й обмежена щедрість

[ + – ] Великі ритейлери розтягують період розпродажу на весь листопад

Великі ритейлери як у світі, так і в Україні розтягують період розпродажу на весь листопад, така тенденція зберігається останні кілька років. Крім того, обов'язковою датою цього календаря стало 11 листопада — китайський День холостяка з великими знижками, який поширився світом із Піднебесної.

Традиційно найактивніші в чорну п'ятницю великі магазини та мережі, що продають комп'ютерну та побутову техніку, — найпопулярніші серед покупців категорії товарів. Уже зараз вони пропонують до 65% знижок та обіцяють збільшити їх до 70% на ключові дні розпродажу. Мережі, що займаються одягом та аксесуарами, як і в минулі роки, діють за кількома сценаріями. Одні розтягують період знижок, але дають максимальну знижку ціни лише до 50%, інші обмежують період розпродажу трьома днями, але при цьому обіцяють знижки на товари до 90%. Особливість цьогорічної чорної п'ятниці полягає в тому, що в неї активно вступають сервіси, які продають квитки на заходи. Щоб залучити глядачів і слухачів, пропонують, наприклад, купувати другий квиток за пів ціни за промокодом "чорна п'ятниця".

Великі закордонні онлайн-магазини, такі як Amazon, також розпочали промокампанію чорної п'ятниці з початку листопада. Проте великих знижок цьогоріч не буде: максимум, який пропонує магазин, — 50%, до того ж період їхньої дії скорочено. Наприклад, знижки на початку листопада для ранніх пташок тривали тиждень, потім у середині місяця набули чинності знижки на інші товари. Тому, якщо покупець вирішив щось придбати, йому не дадуть часу подумати та порівняти — купувати треба одразу, поки пропозиція діє. Це вкотре сколихнуло дискусію навколо чорної п'ятниці — чи це справді можливість купити за пів ціни чи обман покупців у планетарних масштабах. Тут українці вкрай скептичні: за результатами торішнього опитування, проведеного компаніями Gradus Research та NCG, лише 6% опитаних вірять, що ціни справді знижують.

За наявності відсутності. Знижки будуть: чи вистачить товару?

[ + – ] Якщо ви збираєтеся купувати в закордонних магазинах, високий ризик зіткнутися з дефіцитом товарів зі знижкою

Якщо ви збираєтеся купувати в зарубіжних магазинах, високий ризик зіткнутися з дефіцитом товарів зі знижкою. Згідно з дослідженням IRI Promotion Index, уже третій рік поспіль товарів зі знижкою в американських та європейських магазинах дедалі менше. Наприклад, у категорії електроніки в 2019 році влаштовували розпродаж на 26,9% асортименту, а цьогоріч — на 24,8%. Крім того, кількість одиниць товарів зі знижками також зменшується.

Важливо

Податок на емоції. Як комплекси, почуття провини і невдоволення собою збільшують наші витрати

Аналітики ринку пов'язують дефіцит із глобальною кризою морських перевезень, що триває з минулого року. Найбільш помітною подією щодо цього стала березнева аварія з контейнеровозом Evergreen у Суецькому каналі, яка на шість днів паралізувала вантажні перевезення та коштувала світовій економіці сотні мільярдів доларів.

Свою лепту додала й пандемія ковіду. Наприклад, щойно у великих китайських портах виявляли заражених співробітників, ці порти закривали на двотижневий карантин. Це спричинило затримку вантажних відправлень, зрив виробничих ланцюжків і як наслідок — дефіцит товарів, які вчасно не доставили з Китаю. Крім того, як і у випадку з мікросхемами, у світі спостерігають дефіцит власне контейнерів — ті, що є, не справляються з обсягами замовлень, а виробляти нові важко через дефіцит сталі. На думку експертів, така ситуація триватиме щонайменше до 2023 року. Наслідком усіх цих факторів стало подорожчання морських перевезень — загалом у світі їхня вартість зросла на 370%.

Покупці великих мереж, найімовірніше, дефіцит не дуже помітять. Такі компанії, як Walmart і Target, роблять великі замовлення, які в перевізників у пріоритеті, а також замислюються про власні чартерні перевезення. Однак, якщо ви помітили щось у дрібному магазині, то ймовірність того, що товару вам не вистачить, значно зростає.

5 правил розумного шопінгу

[ + – ] За дослідженнями, 71% покупок у чорну п'ятницю спонтанний

Виходячи з особливостей чорної п'ятниці 2021 року, експерти дають поради, як купувати на розпродажах із розумом

• Традиційна порада: готуйтеся до покупок заздалегідь і відстежуйте знижки — як вони змінюються з часом, також порівнюйте їх у різних магазинах. З покупкою радять не зволікати через можливий дефіцит товару в магазині та на складі. Зробивши покупку заздалегідь, ви зможете уникнути затримок із доставкою, які неминучі в чорну п'ятницю, коли покупців найбільше.

Важливо

Перепрошую, що забираю ваш час. Вісім фраз продавців, які вбивають продажі

• Зважати на дефіцит особливо рекомендують тим, хто планує купувати ігрові приставки. В останній рік у їхньому виробництві значно не вистачає графічних карт, які є одним з основних елементів приставок, — їх активно скуповують ті, хто майнить криптовалюти. Тому наявні на ринку приставки коштують недешево та їхні поставки лімітовані. За словами Єнсена Хуана, директора компанії NVIDIA з виробництва графічних карт, дефіцит постачань збережеться й у 2022 році.

• За дослідженнями, 71% покупок у чорну п'ятницю спонтанний. Тому якщо ви не втрималися та купили щось непотрібне, то не забувайте, що більшість знижкових товарів можна повернути. Перед покупкою уважно читайте умови акції в тому чи іншому магазині — може з'ясуватися, що дрібний текст під зірочкою говорить: обраний товар повернути не можна!

• До онлайн-шопінгу варто придивитися уважніше. Через пандемію ритейлери зазнають труднощів із працівниками — їх не вистачає. Тому похід у магазин може стати не таким приємним, як очікувалося, через черги та повільне обслуговування.

• Аналітики Forbes рекомендують звернути увагу на місцеві бренди. Останнім часом підтримка локальних виробників — загальносвітовий тренд. А в період розпродажів покупка у місцевих буде зручною, оскільки товар не потрібно довго чекати з-за кордону.