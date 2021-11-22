Шэрон Стоун заметили в компании неизвестного мужчины (фото)

Личная жизнь актрисы интересует многих, однако она полна загадок

63-летняя звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун посетила вечеринку в Лос-Анджелесе. Мероприятие было посвящено премьере фильма Пола Андерсона "Лакричная пицца". Папарацци поймали американскую актрису в компании таинственного незнакомца. Пользователи сетей пришли к выводу, теперь это ее новый возлюбленный.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

На Шэрон был черный брючный костюм и туфли на высоком каблуке. Ее спутник был одет в сдержанный синий костюм. О том, кто этот мужчина, пока никакой информации нет. Впрочем, и сама Шэрон пока не комментирует свое публичное появление в обществе нового спутника.

[ + – ] Шэрон Стоун и таинственный незнакомец

Следует напомнить, что летом 2021 года Шэрон Стоун приписывали роман с 25-летним рэпером RMR. Инсайдер утверждал, что пара была вместе несколько месяцев, а в Сеть попали их общие фотографии, однако сама актриса это никак не комментировала.

Перед этим Шэрон уверяла, что больше не хочет ни с кем иметь отношения. Она пришла на шоу Дрю Бэрримор еще в октябре 2020 года, где сказала, что хотела бы проводить время с семьей и друзьями.

Напомним, ранее Шэрон Стоун демонстрировала подтянутую фигуру в купальнике на пляже во Франции и делилась своими секретами красоты. В частности, звезда отметила, что немаловажную роль играют сон и правильное питание.

Раньше мы рассказывали, что Шэрон Стоун сопровождала князя Монако вместо его жены. Поскольку княгиня Шарлен тогда находилась на лечении от ЛОР-инфекции в ЮАР.