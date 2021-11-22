Шерон Стоун помітили в компанії невідомого чоловіка (фото)

Особисте життя акторки цікавить багатьох, проте воно повне загадок

63-річна зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун відвідала вечірку в Лос-Анджелесі. Захід був присвячений прем’єрі фільму Пола Андерсона "Лакрична піца". Папараці зловили американську акторку в компанії таємного молодика. Судячи з усього, тепер це її новий залицяльник.

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На Шерон був чорний штанний костюм та туфлі на високих підборах. Таємний незнайомець був одягнений у стриманий синій костюм. Про те, хто цей чоловік, наразі ніяких відомостей немає.

[ + – ] Шерон Стоун і таємний незнайомець

Варто нагадати, що влітку 2021 року Шерон Стоун приписували роман з 25-річним репером RMR. Інсайдер стверджував, що пара була разом декілька місяців, а в мережу потрапили їхні спільні фотографії, проте сама акторка ніяк це не коментувала.

Перед цим Шерон запевняла, що більше не хоче ні з ким мати стосунків. Вона прийшла на шоу Дрю Беррімор ще в жовтні 2020 року, де сказала, що хотіла б проводити час із сімʼєю та друзями.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун демонструвала підтягнуту фігуру в купальнику на пляжі у Франції та ділилася своїми секретами краси. Зокрема, зірка зазначила, що важливу роль відіграють сон та правильне харчування.

Раніше ми розповідали, що Шерон Стоун супроводжувала князя Монако замість його дружини. Оскільки княгиня Шарлен тоді перебувала на лікуванні від ЛОР-інфекції в ПАР.