Кейт Миддлтон украсила обложку журнала

Журнал анонсировал коллекционный спецвыпуск к 40-летию герцогини Кембриджской.

Несмотря на то, что герцогиня Кембриджская отметит сво 40-летний юбилей только 9 января следующего года, британские СМИ уже вовсю готовятся к этой дате, посвящая жене будущего короля Великобритании свои материалы и даже обложки, как это сделал OK! Magazine.

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На главной странице журнала Кейт Миддлтон запечатлена на церемонии вручения экологической премии Earthshot Prize, основанной ее супругом. На ней – светлое лавандовое платье от Alexander McQueen с серебристым поясом, в котором она впервые появилась на публике в 2011 году. Образ дополняют серьги виде капель, вечерний макияж и изысканная прическа.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская Кэтрин Фото: Ок!

Редакция журнала сообщила, что будет издано специальное коллекционное издание, посвященное 40-летию герцогини Кэтрин:

"Мы посмотрим на жизнь Кейт за последние четыре десятилетия до ее знаменательного дня рождения".

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон, на которую поначалу в королевской семье особых надежд не возлагал, сумела удивить Елизавету II подарком на Рождество в первый год брака с принцем Уильямом. Она преподнесла монарху собственноручно приготовленный соус чатни, чем растопила сердце королевы. За последние 10 лет позиции Кэтрин в семье укрепились, и сейчас она является одной из ключевых фигур БКС.