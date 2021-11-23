Кейт Міддлтон прикрасила обкладинку журналу

Журнал анонсував колекційний спецвипуск до 40-річчя герцогині Кембриджської.

Попри те, що герцогиня Кембриджська відзначить свій 40-річний ювілей лише 9 січня наступного року, британські ЗМІ вже готуються до цієї дати, присвячуючи дружині майбутнього короля Великобританії свої матеріали і навіть обкладинки, як це зробив OK! Magazine.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

На головній сторінці журналу Кейт Міддлтон знято на церемонії вручення екологічної премії Earthshot Prize, заснованої її чоловіком. На ній – світла лавандова сукня від Alexander McQueen із сріблястим поясом, у якій вона вперше з'явилася на публіці у 2011 році. Образ доповнюють сережки у вигляді крапель, вечірній макіяж та вишукана зачіска.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська Кетрін Фото: Ок!

Редакція журналу повідомила, що буде видано спеціальне колекційне видання, присвячене 40-річчю герцогині Кетрін:

"Ми подивимося на життя Кейт протягом останніх чотирьох десятиліть до її знаменного дня народження".

Раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон, на яку спочатку в королівській родині особливих надій не покладали, зуміла здивувати Єлизавету II подарунком на Різдво в перший рік шлюбу з принцом Вільямом. Вона піднесла монархині власноруч приготований соус чатні, чим розтопила серце королеви. За останні 10 років позиції Кетрін у сім'ї зміцнилися і наразі вона є однією з ключових фігур БКС.