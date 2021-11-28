"Я благодарна судьбе за вас", — жена Алека Болдуина поблагодарила подписчиков за поддержку

Женщина призналась, что могла не дожить до конца этого года

В День благодарения Хилария Болдуин, жена голливудского актера Алека Болдуина, который в прошлом месяце случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке, обратилась к своим подписчикам в Instagram и призналась, что этот год был особенно тяжелым для их семьи.

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"Этот год был одним из самых тяжелых в моей жизни. Иногда я думала, что не доживу до его окончания", — отметила Хилария.

Отметим, что накануне были случаи агрессии прессы на их семью из-за несчастного случая на съемочной площадке. После того как Алек Болдуин случайно убил из реквизитного оружия, оказавшегося заряженным, оператора украинского происхождения Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соуса. Это произошло во время съемок нового фильма "Ржавчина".

По ее мнению, именно поддержка из социальных сетей спасла ее и ее семью. "Да, мои дети и мой муж, моя семья и близкие друзья были бесценны…. но ВЫ, я не могу выразить это из-за особенностей социальных сетей и того, как вы далеко от меня… Я хочу, чтобы вы знали, как я благодарна судьбе за вас", — поблагодарила подписчиков женщина.

[ + – ] Пост-благодарность подписчикам Хиларии Болдуин

Стоит напомнить, что у 37-летней Хиларии и 63-летнего Алека Болдуина есть шесть детей: 8-летняя Кармен Габриэла, 6-летний Рафаэль Томас, 5-летний Леонардо Анхель Чарльз, 3-летний Ромео Алехандро Давид, 13-месячный Эду Лукас и самая маленькая, 8-месячная Мария Люсия Виктория.

[ + – ] Хилария Болдуин с детьми

Напомним, ранее после длительного времени в Сеть попали фото счастливого Алека Болдуина. Он проводил время со своими детьми и улыбался.

Ранее мы сообщали, что жена Алека Болдуина показала всех их детей и поблагодарила мужа, который за последний месяц пережил волну хейта и угроз.