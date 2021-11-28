"Я вдячна долі за вас", — дружина Алека Болдвіна подякувала підписникам за підтримку

Жінка зізналася, що могла не дожити до кінця цього року

У День подяки Хіларія Болдвін, дружина голлівудського актора Алека Болдвіна, який минулого місяця випадково застрелив операторку українку Галину Гатчінс на знімальному майданчику, поговорила зі своїми підписниками в Instagram і зізналася, що цей рік був особливо важким для їхньої родини.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Цей рік був одним з найважчих у моєму житті. Інколи я думала, що не доживу до його закінчення", — зазначила Хіларія.

Нагадаємо, що напередодні були випадки агресії преси на їхню родину через нещасний випадок на знімальному майданчику. Після того як Алек Болдвін випадково вбив з реквізитної зброї, яка виявилася зарядженою, операторку українського походження Галину Гатчінс та поранив режисера Джоеля Соуса. Це відбулося під час зйомок нового фільму "Іржа".

На її думку, саме підтримка із соціальних мереж врятувала її та її родину. "Так, мої діти і мій чоловік, моя родина і близькі друзі були безцінними…. але ВИ, я не можу висловити це через особливості соціальних мереж і те, як ви далеко від мене… Я хочу, щоб ви знали, як я вдячна долі за вас", — подякувала підписникам жінка.

[ + – ] Пост-подяка підписникам Хіларії Болдвін

Варто нагадати, що в 37-річної Хіларії та 63-річного Алека Болдвіна є шестеро дітей: 8-річна Кармен Габріела, 6-річний Рафаель Томас, 5-річний Леонардо Анхель Чарльз, 3-річний Ромео Алехандро Давид, 13-місячний Едуардо Пао Лукас і найменша, 8-місячна Марія Люсія Вікторія.

[ + – ] Хіларія Болдвін з дітьми

Нагадаємо, раніше після тривалого часу в мережу потрапили фото щасливого Алека Болдвіна. Він проводив час зі своїми дітьми та посміхався.

Раніше ми повідомляли, що дружина Алека Болдвіна показала всіх їхніх дітей та подякувала чоловікові, який за останній місяць пережив хвилю хейту та погроз.