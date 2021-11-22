Виглядає щасливим. У ЗМІ потрапили нові фото Алека Болдвіна

Болдвін грав у футбол зі своїми синами і вперше за місяць не виглядав похмурим.

63-річного американського актора і продюсера Алека Болдвіна було помічено в Хемптоні під час гри у футбол зі своїми синами через кілька днів після того, як на нього подали відразу два позови до суду, пише Daily Mail.

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Уперше з моменту загибелі українки-оператора Галини Гатчінс у Нью-Мексико 21 жовтня він усміхався, ганяючи з хлопчиками м'яч полем, поки його дружина Хіларія з дочкою каталися неподалік на конях.

На знімках, зроблених папараці, видно, що актор усміхається та явно насолоджується компанією своїх маленьких дітей. На ньому довге пальто, а в руках він тримав пакет із футбольним м'ячем, який він, як припускають журналісти, придбав у магазині спортивних товарів Gubbins Perfect Fit в Іст-Хемптоні.

Як відомо, у Алека та Хіларії – шестеро дітей: 8-річна Кармен Габріела, 6-річний Рафаель Томас, 5-річний Леонардо Анхель Чарльз, 3-річний Ромео Алехандро Давид, 13-місячний Едуардо Пао Лукас та 8-місячна Марія Люсія Вікторія.

[ + – ] Алек Болдвін із синами Рафаелем Томасом та Леонардо Анхелем Чарльзом

Хоча актора і раніше бачили на публіці, часто у супроводі своєї дружини-інструкторки з йоги, він виглядав похмурим. Коли він уперше прокоментував журналістам випадкове вбивство Галини, Болдвін був дуже виснаженим, а під очима в нього утворилися мішки.

Як відомо, минулого тижня керівниця сценарію "Іржі" Меймі Мітчелл подала до суду на актора і звинуватила його в тому, що він грав у "російську рулетку", коли вистрілив з пістолета, не перевіривши його, щоб переконатися, що він не заряджений, а також заявила, що сцена не передбачала стрілянини з рушниці.

У позові фігурують 22 обвинувачених, пов'язаних з фільмом, зокрема Болдвін, продюсери "Іржі", шість продюсерських компаній — El Dorado Pictures, Thomasville Pictures, Short Porch Pictures, Brittany House Pictures, 3rd Shift Media та Streamline Global, зброяр Ханна Гутьєррес Рід, перший помічник режисера, Девід Холлс та інші.

Раніше позов проти Болдвіна та членів знімальної команди подав друг Галини, світлотехнік Сергій Свєтний. Він розповів про останні хвилини життя Галини, яка вмирала в нього на руках.