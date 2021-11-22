Выглядит счастливым. В СМИ попали новые фото Алека Болдуина

Болдуин играл в футбол со своими сыновьями и впервые за месяц не выглядел угрюмым.

63-летний американский актер и продюсер Алек Болдуин был замечен в Хэмптоне во время игры в футбол со своими сыновьями через несколько дней после того, как на него подали сразу два иска в суд, пишет Daily Mail.

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Впервые с момента гибели украинки-оператора Галины Хатчинс в Нью-Мексико 21 октября он улыбался, гоняя с мальчиками мяч по полю, пока его жена Хилария с дочерью катались неподалеку на лошадях.

На снимках, сделанных папарацци, видно, что актер улыбается и явно наслаждается компанией своих маленьких детей. На нем длинное пальто, а в руках он держал пакет с футбольным мячом, который он, как предполагают журналисты, купил в магазине спортивных товаров Gubbins Perfect Fit в Ист-Хэмптоне.

Как известно, у Алека и Хиларии – шестеро детей: 8-летняя Кармен Габриэла, 6-летний Рафаэль Томас, 5-летний Леонардо Анхель Чарльз, 3-летний Ромео Алехандро Давид, 13-месячный Эдуардо Пао Лукас и 8-месячная Мария Люсия Виктория.

[ + – ] Алек Болдуин с сыновьями Рафаэлем Томасом и Леонардо Анхелем Чарльзом

Хотя актера и раньше видели на публике, часто в сопровождении своей жены-инструктора по йоге, он выглядел угрюмым. Когда он впервые прокомментировал журналистам случайное убийство Галины, Болдуин был очень изможденным, а под глазами у него образовались мешки.

Как известно, на прошлой неделе руководитель сценария "Ржавчина" Мейми Митчелл подала в суд на актера, и обвинила его в том, что он играл в "русскую рулетку", когда выстрелил из пистолета, не проверив его, чтобы убедиться, что оно не заряжено, а также заявила, что сцена не предполагала стрельбы из ружья.

В иске фигурируют 22 обвиняемых, связанных с фильмом, в том числе Болдуин, продюсеры "Ржавчины", шесть продюсерских компаний — El Dorado Pictures, Thomasville Pictures, Short Porch Pictures, Brittany House Pictures, 3rd Shift Media и Streamline Global, оружейник Ханна Гутьеррес Рид, первый помощник режиссера. Дэвид Холлс и другие.

Ранее иск против Болдуина и членов съемочной команды подал друг Галины, светотехник Сергей Светной. Он рассказал о последних минутах жизни Галины, которая умирала у него на руках.