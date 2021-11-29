Кайю Гербер заметили на свидании с новым мужчиной (фото)

Не прошло и месяца после расставания с предыдущим возлюбленным, а дочь Синди Кроуфорд оставила переживания в прошлом

20-летняя американская модель Кайя Гербер гуляет по Лос-Анджелесу с таинственным незнакомцем. Кто этот человек, пока неизвестно. После прогулки они переместились в автомобиль и их дальнейшие действия были недоступны фотографам.

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Кайят пришла на встречу в черных брюках, кедах и полосатой футболке. В качестве аксессуаров модель выбрала солнцезащитные очки и, конечно же, черную защитную маску, как и ее таинственный спутник.

[ + – ] Кайя Гербер и таинственный незнакомец

Отметим, что совсем недавно в СМИ прокатилась волна новостей о расставании Кайи Гербер и ее парня, 24-летнего австралийского актера, Джейкоба Элорди, с которым они встречались с осени 2020 года. Хотя пару называли одной из самых гармоничных в Голливуде, и для Кайи это были первые серьезные отношения. После расставания они старались не комментировать свое решение в социальных сетях, и тем более для таблоидов. Однако источники, близкие к паре, утверждали, что они разошлись на мирной ноте.

Напомним, что почти сразу после расставания Кайя Гербер вместе со своей звездной мамой Синди Кроуфорд вышла в свет, продемонстрировав новую прическу и стильный образ. Ведь 20-летнюю Кайю Синди Кроуфорд еще с детства готовила к публичной жизни и модельной карьере.

Также мы сообщали, что Кайя Гербер снялась в откровенной фотосессии для американского ELLE и украсила обложку нового номера журнала.