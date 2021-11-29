Кайю Гербер помітили на побаченні з новим хлопцем (фото)

Не пройшов і місяць після розставання з попереднім коханим

20-річна американська модель Кайя Гербер прогулюється по Лос-Анджелесу з таємничим незнайомцем. Хто цей чоловік, наразі невідомо. Після прогулянки вони сіли в машину. На Кайї були чорні вільні штани, кеди та смугаста футболка. У ролі аксесуарів модель обрала сонцезахисні окуляри і, звісно, чорну захисну маску, як і її таємничий супутник.

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[ + – ] Кайя Гербер та таємничий незнайомець

Зазначимо, що нещодавно у ЗМІ прокотилася хвиля новин про розставання Кайї Гербер та її хлопця, 24-річного австралійського актора, Джейкоба Елорді, з яким вони зустрічалися з осені 2020 року. Хоча й пару називали однією з найгармонійніших у Голлівуді і для Кайї це були перші серйозні відносини. Після розставання вони намагалися не коментувати своє рішення в соціальних мережах і тим більше для таблоїдів. Проте джерела, близькі до пари, стверджували, що ті розійшлися на мирній ноті.

Нагадаємо, що майже одразу після розставання Кайя Гербер разом зі своєю зірковою мамою Сінді Кроуфорд вийшла у світ, продемонструвавши нову зачіску та стильний образ. Адже 20-річну Кайю Сінді Кроуфорд ще з дитинства готувала до публічного життя та модельної кар’єри.

Також ми повідомляли, що Кайя Гербер знялася у відвертій фотосесії для для американського ELLE та прикрасила обкладинку нового номеру журналу.