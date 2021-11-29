Фото Кейт Миддлтон в крови и с синяками появились на улицах Европы

Однако это не реальная фотография, а фотошоп-макет, созданный специально для кампании по борьбе с домашним насилием

Накануне на улицах европейских городов появились шокирующие снимки герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, на которых ее лицо обезображено синяками и в крови. Жуткие изображения расклеены на домах и автобусных остановках Европы. Однако это не реальная фотография, а фотошоп-картинка, созданная специально для кампании по борьбе с домашним насилием, пишет The Sun.

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Для более эффективного привлечения внимания людей к кампании волонтеры использовали изображения влиятельных мировых женщин, среди которых оказалась и герцогиня Кембриджская. Также к кампании привлекли вице-президента США Камалу Харрис, королеву Испании Летицию и главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Все они на снимках изображены в крови с синяками, порезами на губах, глазах и щеках.

[ + – ] Кейт Миддлтон в кампании против домашнего насилия

Следует отметить, что эти изображения имеют целью визуально шокировать и привлечь внимание, а не предполагать, что кто-то из привлеченных к программе известных женщин сама является жертвой домашнего насилия.

Александро Паломбо, итальянский художник и автор идеи, сказал, что хочет, чтобы изображения "привлекли внимание к неэффективным реакциям политиков к проблеме гендерного насилия" и подчеркнули "неэффективность системы поддержки и защиты жертв". В своем Instagram он написал: "Зачем женщине сообщать о насилии, если после сообщения она не защищена институтами и все равно ее убивают?".

Как известно, Кенсингтонский дворец пока никак не прокомментировал это событие.

Напомним, накануне Кейт Миддлтон продемонстрировала свежий и стильный образ для прохладной осени.

Ранее мы сообщали, какой подарок Кейт Миддлтон на Рождество в свое время зовоевал сердце королевы Елизаветы.