Знімки Кейт Міддлтон у крові та із синяками з'явилися на вулицях Європи

Проте, це не справжні фото, а відредаговані в спеціальному додатку

Напередодні на вулицях європейських міст з'явилися шокуючі знімки герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, на яких її лице спотворене синяками та у крові. Моторошні зображення розклеєні на будинках та автобусних зупинках Європи. Проте це не реальне фото, а фотошоп-картинка, створена спеціально для кампанії з боротьби з домашнім насильством, пише The Sun.

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Для ефективнішого привернення уваги людей до кампанії волонтери використали зображення впливових світових жінок, серед яких і опинилася дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. Також у кампанію залучили віцепрезидентку США Камалу Гарріс, королеву Іспанії Летицію та голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Усі вони на знімках зображені у крові, із синцями, порізами на губах, очах і щоках.

[ + – ] Кейт Міддлтон у кампанії проти домашнього насильства

Варто зазначити, що ці зображення мають на меті візуально шокувати та привернути увагу, а не припускати, що хтось із зображених знаменитостей сам є жертвою домашнього насильства.

Александро Паломбо, італійський художник та автор ідеї, сказав, що хоче, аби зображення "привернули увагу до неефективних реакцій політиків щодо проблеми гендерного насильства" та підкреслили "неефективність системи підтримки та захисту жертв". У своєму Instagram, він написав: "Навіщо жінці повідомляти про насильство, якщо після повідомлення вона не захищена інституціями і все одно її вбивають?".

Як відомо, Кенсінгтонський палац наразі ніяк не прокоментував цю подію.

Нагадаємо, напередодні Кейт Міддлтон продемонструвала свіжий та стильний образ для прохолодної осені.

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