Звезда "Игры в кальмара" стал "Мужчиной года" в Южной Корее (фото, видео)

Кроме Ли Чон Джэ, в пятерку вошли еще три актера и певец, творчество которых оказало заметное влияние на культуру страны и общество в целом.

Южнокорейский актер Ли Чон Джэ, сыгравший главную роль в сериале "Игра в кальмара", попал в пятерку "Мужчин года 2021" по версии журнала GQ Korea.

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Пятеро знаменитостей украсили последний, декабрьский, номер издания. Кроме Ли Чон Чжэ, в этом списке актеры Рю Шун Ел, Чон Хэ Ин, Ю Тео и певец Саймон Доминик.

Ли Чон Чжэ, который стал амбассадором Gucci, позировал для съемок в нарядах этого бренда – стильных брючных костюмах, ярком джемпере оверсайз, широких брюках, жакетах с фирменным принтом модного дома и даже в пиджаке, декорированном перьями.

После выхода на экраны сериал Netflix "Игра в кальмара" занял первое место в рейтинге стримингового сервиса "Десять лучших на сегодняшний день" в 94 странах. Наряду с популярностью драмы о выживании Ли Чон Джэ приобрел всемирную известность, благодаря своей роли Сон Ги Хуна (№465) и получил высокую оценку за выдающуюся игру.

Во время фотосессии Ли Чон Джэ на мгновение вернулся к роли Сон Ги Хуна, победившего в смертельной игре на выживание и получившего огромный денежный приз, сделавший его невиданно богатым.

[ + – ] Бэкстейдж фотосессии с участием Ли Чон Джэ

Для своего рейтинга ежегодно журнал GQ выбирает звезд, оказавших значительное влияние на культуру и общество. Учитывая популярность сериала в целом и Ли Чон Джэ в частности, редакция посчитала его достойным кандидатом на это звание.

Напомним, режиссер "Игры в кальмара" намекнул на то, что продолжению дорамы быть, и рассказал, какой могла бы стать концовка сериала.