Зірка "Гри в кальмара" став "Чоловіком року" в Південній Кореї (фото, відео)
Окрім Лі Чон Дже, до п'ятірки увійшли ще три актори та співак, творчість яких вплинула на культуру країни та суспільство загалом.
Південнокорейський актор Лі Чон Дже, який зіграв головну роль у серіалі "Гра в кальмара", потрапив до п'ятірки "Чоловіків року 2021" за версією журналу GQ Korea.
П'ятеро знаменитостей прикрасили останній, грудневий номер видання. Окрім Лі Чон Чже, у цьому списку актори Рю Шун Ел, Чон Хе Ін, Ю Тео та співак Саймон Домінік.
Лі Чон Чже, який став амбасадором Gucci, позував для зйомок у вбраннях цього бренду – стильних штанних костюмах, яскравому джемпері оверсайз, широких штанах, жакетах з фірмовим принтом модного будинку і навіть у піджаку, декорованому пір'ям.
Після виходу на екрани серіал Netflix "Гра в кальмара" посів перше місце в рейтингу стрімінгового сервісу "Десять найкращих на сьогодні" у 94 країнах. Поряд із популярністю драми про виживання Лі Чон Дже набув всесвітньої популярності завдяки своїй ролі Сон Гі Хуна (№465) і отримав високу оцінку за видатну гру.
Під час фотосесії Лі Чон Дже на мить повернувся до ролі Сон Гі Хуна, який переміг у смертельній грі на виживання і отримав величезний грошовий приз, який зробив його неймовірно багатим.
Для свого рейтингу щорічно журнал GQ вибирає зірок, які значно вплинули на культуру і суспільство. З огляду на популярність серіалу загалом і Лі Чон Дже зокрема, редакція вважала його гідним кандидатом на це звання.
Нагадаємо, режисер "Гри в кальмара" натякнув на те, що продовженню дорами бути, і розповів, якою могла б стати кінцівка серіалу.