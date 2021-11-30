Джейсон Момоа примерил на себя последнюю роль Брэндона Ли (видео)

Несмотря на то, что Момоа был практически утвержден на роль, в образе Ворона его никто на больших экранах так и не увидел.

Американский актер Джейсон Момоа, больше всего известный зрителям по фильму "Аквамен", а также роли кхала Дрого в "Игре престолов", как оказалось, пробовался на роль Эрика Дрэйвена в фильме "Ворон", ставшей последней для Брэндона Ли, погибшего на съемках картины. Видео кастинга появилось в Сети. На кадрах Джейсон в гриме главного героя позирует в разных зловещих позах.

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После смерти актера от случайного выстрела на съемочной площадке 31 марта 1993 года фильм все же был завершен и имел оглушительный успех у публики. При бюджете в $23 млн он собрал более $94 млн. После него на экраны вышли три сиквела, которые подверглись критике из-за исполнителей главной роли, а также мини-сериал "Ворон: Лестница в небо" с Марком Дакаскосом.

Несмотря на проблемы, продюсеры мечтали найти идеального героя на роль Ворона, чтобы продолжить успешную франшизу, и как раз одним из кандидатов стал Джейсон Момоа. Кадры его проб опубликовал в Twitter режиссер Райан Юникомб.

Адаптация "Ворона" с участием Момоа была ближе всего к тому, чтобы проект, который обсуждали 10 лет, сдвинулся с мертвой точки. Актер согласился на эту роль после того, как Люк Эванс и Джек Хьюстон отказались от нее. На тестовой записи с Момоа видно, почему именно его утвердили: создатели картины увидели в нем большой потенциал, который, однако, так и не реализовался именно в этом проекте.

[ + – ] Джейсон Момоа в гриме Ворона

В конце 2014 стало известно, что режиссером картины станет Корин Харди, но съемки фильма снова застопорились после того, как студия Relativity Media обанкротилась. Харди и Момоа покинули проект в 2018 году из-за финансовых и творческих разногласий с продюсерами, стоявшими за ним. Не последнюю роль в конечном итоге сыграла и смерть Брэндона Ли на съемках. Многие считают, что этот фильм лучше оставить в покое и позволить Ли считаться единственным истинным главным героем.

"Ворон" – американский супергеройский триллер австралийского режиссера Алекса Пройаса. Он является экранизацией одноименного черно-белого графического романа Джеймса О'Барра, впервые опубликованного 1989 году. Сюжет вращается вокруг убитого музыканта, который воскресает через год после своей смерти, чтобы отомстить за убийство и себя, и своей невесты.

Напомним, после гибели на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" украинского оператора Галины Хатчинс невеста покойного Брэндона Ли призвала отказаться от огнестрельного оружия при производстве фильмов. Она потеряла своего жениха всего за несколько недель до свадьбы.