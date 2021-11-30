Джейсон Момоа приміряв на себе останню роль Брендона Лі (відео)

Незважаючи на те, що Момоа був практично затверджений на роль, в образі Ворона його ніхто на великих екранах так і не побачив.

Американський актор Джейсон Момоа, найбільш відомий глядачам з фільму "Аквамен", а також ролі кхала Дрого в "Грі престолів", як виявилося, пробувався на роль Еріка Дрейвена у фільмі "Ворон", яка стала останньою для Брендона Лі, який загинув на зйомках картини. Відео кастингу з'явилося в мережі. На кадрах Джейсон у гримі головного героя позує в різних зловісних позах.

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Після смерті актора від випадкового пострілу на знімальному майданчику 31 березня 1993 року фільм усе ж таки був завершений і мав шалений успіх у публіки. При бюджеті в $23 млн він зібрав понад $94 млн. Після нього на екрани вийшли три сиквели, які зазнали критики через виконавців головної ролі, а також мінісеріал "Ворон: Сходи в небо" з Марком Дакаскосом.

Незважаючи на проблеми, продюсери мріяли знайти ідеального героя на роль Ворона, щоб продовжити успішну франшизу, і саме одним із кандидатів став Джейсон Момоа. Кадри його проб опублікував у Twitter режисер Раян Юнікомб.

Адаптація "Ворона" за участю Момоа була найближчою до того, щоб проєкт, який обговорювали 10 років, зрушив із мертвої точки. Актор погодився на цю роль після того, як Люк Еванс та Джек Х'юстон відмовилися від неї. На тестовому записі з Момоа видно, чому саме його затвердили: творці картини побачили в ньому великий потенціал, який, однак, так і не реалізувався саме в цьому проєкті.

[ + – ] Джейсон Момоа у гримі Ворона

Наприкінці 2014 року стало відомо, що режисером картини стане Корін Харді, але зйомки фільму знову зупинилися після того, як студія Relativity Media збанкрутувала. Харді та Момоа залишили проєкт у 2018 році через фінансові та творчі розбіжності з продюсерами, що стояли за ним. Не останню роль зрештою зіграла і смерть Брендона Лі на зйомках. Багато хто вважає, що цей фільм краще залишити в спокої і дозволити Лі вважатися єдиним справжнім головним героєм.

"Ворон" – американський супергеройський трилер австралійського режисера Алекса Прояса. Він є екранізацією однойменного чорно-білого графічного роману Джеймса О'Барра, вперше опублікованого в 1989 році. Сюжет обертається навколо вбитого музиканта, який воскресає через рік після смерті, щоб помститися за вбивство і себе, і своєї нареченої.

Нагадаємо, після загибелі на знімальному майданчику вестерну "Іржа" української операторки Галини Гатчінс наречена покійного Брендона Лі закликала відмовитися від вогнепальної зброї під час виробництва фільмів. Вона втратила свого нареченого лише за кілька тижнів до весілля.