Модные тренды зимы 21/22. Стилист показала, с чем носить длинный красный пуховик

При правильном подборе вещей зимний образ может получится ярким и незабываемым.

Пуховики в сезоне зима 21/22 остаются одним из самых популярных предметов верхней одежды, и вопросом, с чем их сочетать, чтобы выглядеть максимально эффектно, задается не одна модница. Известный стилист Яна Платонова показала, какие вещи подойдут под красный длинный пуховик.

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В своем телеграмм канале она продемонстрировала элегантный зимний образ, состоящий из трех самых "вечных" цветов. Красный пуховик прямого кроя длины миди стилист предложила надеть поверх черного длинного вязаного пальто с глубоким V-образным вырезом, а ансамбль дополнить ультрамодными в этом сезоне черными жокейскими сапогами на грубой подошве с квадратным невысоким каблуком. Ярким акцентом зимнего образа станет снежно-белая сумочка.

[ + – ] Красно-черно-белый ансамбль – вечная классика Фото: t.me/platonovayana

Тем же, кто любит более традиционные оттенки, Яна предлагает выйти на улицу в черном коротком пуховике, дополнив его белым джемпером, серыми широкими брюками, такого же оттенка ботинками на грубой платформе и серо-голубой сумкой. Несмотря на более приглушенные тона, подобный образ выглядит не менее интересно и стильно.

[ + – ] Для тех, кто любит более приглушенные оттенки, – черно-серый образ Фото: t.me/platonovayana

Напомним, что в качестве альтернативы можно выбрать тем, кто не хочет носить объемные и тяжелые пуховики. Мы также писали о том, какие пуховики в этом сезоне вышли из моды.