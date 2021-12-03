Модні тренди зими 21/22. Стилістка показала, з чим носити довгий червоний пуховик

При правильному доборі речей зимовий образ може вийти яскравим та незабутнім.

Пуховики в сезоні зима 21/22 залишаються одним із найпопулярніших предметів верхнього одягу, і питанням, з чим їх поєднувати, щоб виглядати максимально ефектно, задається не одна модниця. Відома стилістка Яна Платонова показала, які речі підійдуть під довгий червоний пуховик.

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У своєму телеграм-каналі вона продемонструвала елегантний зимовий образ, що складається з трьох "вічних" кольорів. Червоний пуховик прямого крою довжини міді стилістка запропонувала надягнути поверх чорного довгого в'язаного пальта з глибоким V-подібним вирізом, а ансамбль доповнити ультрамодними цього сезону чорними жокейськими чоботями на грубій підошві з квадратним невисоким каблуком. Яскравим акцентом зимового образу стане сніжно-біла сумочка.

[ + – ] Червоно-чорно-білий ансамбль – вічна класика Фото: t.me/platonovayana

Тим же, хто любить традиційніші відтінки, Яна пропонує вийти на вулицю в чорному короткому пуховику, доповнивши його білим джемпером, сірими широкими штанами, такого ж відтінку черевиками на грубій платформі та сіро-блакитною сумкою. Незважаючи на більш приглушені тони, подібний образ виглядає не менш цікаво та стильно.

[ + – ] Для тих, хто любить більш приглушені відтінки – чорно-сірий образ Фото: t.me/platonovayana

Нагадаємо: що в ролі альтернативи можна вибрати тим, хто не хоче носити об'ємні і важкі пуховики. Ми також писали про те, які пуховики цього сезону вийшли з моди.