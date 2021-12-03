Модні тренди зими 21/22. Стилістка показала, з чим носити довгий червоний пуховик
При правильному доборі речей зимовий образ може вийти яскравим та незабутнім.
Пуховики в сезоні зима 21/22 залишаються одним із найпопулярніших предметів верхнього одягу, і питанням, з чим їх поєднувати, щоб виглядати максимально ефектно, задається не одна модниця. Відома стилістка Яна Платонова показала, які речі підійдуть під довгий червоний пуховик.
У своєму телеграм-каналі вона продемонструвала елегантний зимовий образ, що складається з трьох "вічних" кольорів. Червоний пуховик прямого крою довжини міді стилістка запропонувала надягнути поверх чорного довгого в'язаного пальта з глибоким V-подібним вирізом, а ансамбль доповнити ультрамодними цього сезону чорними жокейськими чоботями на грубій підошві з квадратним невисоким каблуком. Яскравим акцентом зимового образу стане сніжно-біла сумочка.
Тим же, хто любить традиційніші відтінки, Яна пропонує вийти на вулицю в чорному короткому пуховику, доповнивши його білим джемпером, сірими широкими штанами, такого ж відтінку черевиками на грубій платформі та сіро-блакитною сумкою. Незважаючи на більш приглушені тони, подібний образ виглядає не менш цікаво та стильно.
Нагадаємо: що в ролі альтернативи можна вибрати тим, хто не хоче носити об'ємні і важкі пуховики. Ми також писали про те, які пуховики цього сезону вийшли з моди.