Элтон Джон и Эд Ширан в Gucci с головы до ног представили яркий рождественский клип

В новом клипе – множество отсылок к рождественским композициям прошлых десятилетий.

30-летний британский певец и композитор Эд Ширан представил совместный рождественский клип с 74-летним сэром Элтоном Джоном на песню Merry Christmas, сообщает People.

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Видео получилось ярким, забавным и переполненном отсылками к классическим рождественским музыкальным клипам, таким как Last Christmas от Wham!.

Видео, снятое Джейсоном Кенигом, начинается с рождественской вечеринки, которую, по-видимому, устроили Эд и Элтон, одетые в одинаковые спортивные костюмы от Gucci и развлекающие музыкой своих гостей.

Затем Ширан выходит на улицу, где его встречает снеговик в стиле музыкального видео 1985 года Шакина Стивенса Merry Christmas Everyone. Тот берет певца за руку и летит с ним по воздуху, как в отрывке "Прогулка по воздуху" в анимационном фильме 1982 года "Снеговик".

Видео продолжается с другими сменами костюмов и вечеринками, а также отсылкой к видео Wham! Last Christmas 1984 года, где Ширан играет с женщиной в снегу.

В конце клипа – еще одна отсылка. В этот раз – к работе британской группы East 17 1994 года на песню Stay Another Day.

Как и в случае с рождественским клипом АВВА, роялти на публикацию и прибыль от продажи песни пойдут на благотворительность и будут в равной степени распределены между фондом Эда Ширана Suffolk Music Foundation и Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Впервые о новой песне Ширан рассказал в октябре во время интервью голландской радиостанции NPO Radio 2.

"Элтон позвонил мне в день Рождества и сказал: "Step Into Christmas" занимает 6-е место в чартах, а мне 74 года, и я до сих пор получаю хиты, это здорово! Я хочу исполнить еще одну рождественскую песню, ты сделаешь это со мной?", сказал певец, добавив, что общается с сэром Джоном "почти каждый божий день".

Поначалу Эд сомневался, но затем решился на запись песни и съемки клипа:

"Подумав, я сказал Элтону: "Я действительно не хочу исполнять рождественскую песню. Только это должна быть настоящая рождественская песня".

За три дня после появления видео в Сети его уже просмотрели почти 12 млн человек.

Напомним, недавно Эд Ширан появился в столице Украины. В Киеве британская суперзвезда снимала новый клип.