Елтон Джон та Ед Ширан у Gucci з голови до ніг представили яскравий різдвяний кліп

У новому кліпі – безліч відсилок до різдвяних композицій минулих десятиліть.

30-річний британський співак та композитор Ед Ширан представив спільний різдвяний кліп із 74-річним сером Елтоном Джоном на пісню Merry Christmas, повідомляє People.

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Відео вийшло яскравим, веселим та переповненим відсилками до класичних різдвяних музичних кліпів, таких як Last Christmas від Wham!.

Відео, зняте Джейсоном Кенігом, починається з різдвяної вечірки, яку, мабуть, влаштували Ед та Елтон, які були одягнені в однакові спортивні костюми від Gucci та розважали музикою своїх гостей.

Потім Ширан виходить на вулицю, де його зустрічає сніговик у стилі музичного відео 1985 Шакіна Стівенса Merry Christmas Everyone. Той бере співака за руку і летить з ним повітрям, як в уривку "Прогулянка повітрям" в анімаційному фільмі 1982 року "Сніговик".

Відео продовжується з іншими змінами костюмів та вечірками, а також відсилкою до відео Wham! Last Christmas 1984 року, де Ширан грається з жінкою у снігу.

Наприкінці кліпу – ще одна відсилка. Цього разу – до роботи британського гурту East 17 1994 року на пісню Stay Another Day.

Як і у випадку з різдвяним кліпом АВВА, роялті на публікацію та прибуток від продажу пісні підуть на благодійність і будуть рівно розподілені між фондом Еда Ширана Suffolk Music Foundation і Фондом Елтона Джона з боротьби зі СНІДом.

Вперше про нову пісню Ширан розповів у жовтні під час інтерв'ю голландській радіостанції NPO Radio 2.

"Елтон зателефонував мені в день Різдва і сказав: Step Into Christmas займає 6-е місце у чартах, а мені 74 роки, і я досі отримую хіти, це чудово! Я хочу виконати ще одну різдвяну пісню, ти зробиш це зі мною?" — сказав співак, додавши, що спілкується із сером Джоном "майже кожен божий день".

Спочатку Ед сумнівався, але потім зважився на запис пісні та зйомки кліпу:

"Подумавши, я сказав Елтону: "Я справді не хочу виконувати різдвяну пісню. Тільки це має бути справжня різдвяна пісня".

За три дні після появи відео в мережі його вже переглянули майже 12 млн людей.

Нагадаємо, нещодавно Ед Ширан з'явився в столиці України. У Києві британська суперзірка знімала новий кліп.