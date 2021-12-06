Елтон Джон та Ед Ширан у Gucci з голови до ніг представили яскравий різдвяний кліп
У новому кліпі – безліч відсилок до різдвяних композицій минулих десятиліть.
30-річний британський співак та композитор Ед Ширан представив спільний різдвяний кліп із 74-річним сером Елтоном Джоном на пісню Merry Christmas, повідомляє People.
Відео вийшло яскравим, веселим та переповненим відсилками до класичних різдвяних музичних кліпів, таких як Last Christmas від Wham!.
Відео, зняте Джейсоном Кенігом, починається з різдвяної вечірки, яку, мабуть, влаштували Ед та Елтон, які були одягнені в однакові спортивні костюми від Gucci та розважали музикою своїх гостей.
Потім Ширан виходить на вулицю, де його зустрічає сніговик у стилі музичного відео 1985 Шакіна Стівенса Merry Christmas Everyone. Той бере співака за руку і летить з ним повітрям, як в уривку "Прогулянка повітрям" в анімаційному фільмі 1982 року "Сніговик".
Відео продовжується з іншими змінами костюмів та вечірками, а також відсилкою до відео Wham! Last Christmas 1984 року, де Ширан грається з жінкою у снігу.
Наприкінці кліпу – ще одна відсилка. Цього разу – до роботи британського гурту East 17 1994 року на пісню Stay Another Day.
Як і у випадку з різдвяним кліпом АВВА, роялті на публікацію та прибуток від продажу пісні підуть на благодійність і будуть рівно розподілені між фондом Еда Ширана Suffolk Music Foundation і Фондом Елтона Джона з боротьби зі СНІДом.
Вперше про нову пісню Ширан розповів у жовтні під час інтерв'ю голландській радіостанції NPO Radio 2.
"Елтон зателефонував мені в день Різдва і сказав: Step Into Christmas займає 6-е місце у чартах, а мені 74 роки, і я досі отримую хіти, це чудово! Я хочу виконати ще одну різдвяну пісню, ти зробиш це зі мною?" — сказав співак, додавши, що спілкується із сером Джоном "майже кожен божий день".
Спочатку Ед сумнівався, але потім зважився на запис пісні та зйомки кліпу:
"Подумавши, я сказав Елтону: "Я справді не хочу виконувати різдвяну пісню. Тільки це має бути справжня різдвяна пісня".
За три дні після появи відео в мережі його вже переглянули майже 12 млн людей.
Нагадаємо, нещодавно Ед Ширан з'явився в столиці України. У Києві британська суперзірка знімала новий кліп.