Принц Уильям рассказал, какую музыку слушают его дети

Королевские правнуки очень любят слушать музыку и танцевать

39-летний принц Уильям поделился в специальном выпуске шоу Apple Fitness+ series музыкальными вкусами своих троих детей. 8-летний принц Джордж, занимающий третье место на королевский престол после отца и дедушки принца Чарльза, 6-летняя принцесса Шарлотта и 3-летний Принц Луи очень любят музыку в целом. Однако герцог Кембриджский Уильям рассказал, какие песни часто в топе у его детей.

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Джордж и Шарлотта постоянно слушают композицию Шакиры Waka Waka, под которую они любят потанцевать с утра. Шарлотта даже организует шоу в балетных костюмах и платьях под любимую музыку перед всей семьей.

[ + – ] Любимая песня принца Джорджа и принцессы Шарлотты

Отметим, что Waka Waka – это официальная песня чемпионата мира по футболу 2010 года, а вся королевская семья просто обожает футбол и все с ним связанное.

Уильям отметил, что пока 3-летний Луи не проявляет особых пожеланий в музыке и слушает то, что нравится его брату и сестре. Однако между Шарлоттой и Джорджем часто возникают споры по поводу того, какую песню включить. Тогда принц Уильям начинает их разнимать и включает музыку на свой вкус.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Также герцог признался, что его сын Джордж каждое утро поет песню "Три льва", которая является официальным гимном сборной Англии по футболу.

[ + – ] 8-летний Джордж каждое утро поет песню "Три льва"

Напомним, что накануне принц Уильям рассказал о самом ярком воспоминании его жизни и любимой песне его покойной мамы принцессы Дианы. Судя по всему, правнуки королевы Елизаветы унаследовали любовь к музыке и танцам от мамы принца Уильяма, своей бабушки.

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