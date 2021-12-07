Принц Уильям рассказал, какую музыку слушают его дети
Королевские правнуки очень любят слушать музыку и танцевать
39-летний принц Уильям поделился в специальном выпуске шоу Apple Fitness+ series музыкальными вкусами своих троих детей. 8-летний принц Джордж, занимающий третье место на королевский престол после отца и дедушки принца Чарльза, 6-летняя принцесса Шарлотта и 3-летний Принц Луи очень любят музыку в целом. Однако герцог Кембриджский Уильям рассказал, какие песни часто в топе у его детей.
Джордж и Шарлотта постоянно слушают композицию Шакиры Waka Waka, под которую они любят потанцевать с утра. Шарлотта даже организует шоу в балетных костюмах и платьях под любимую музыку перед всей семьей.
Отметим, что Waka Waka – это официальная песня чемпионата мира по футболу 2010 года, а вся королевская семья просто обожает футбол и все с ним связанное.
Уильям отметил, что пока 3-летний Луи не проявляет особых пожеланий в музыке и слушает то, что нравится его брату и сестре. Однако между Шарлоттой и Джорджем часто возникают споры по поводу того, какую песню включить. Тогда принц Уильям начинает их разнимать и включает музыку на свой вкус.
Также герцог признался, что его сын Джордж каждое утро поет песню "Три льва", которая является официальным гимном сборной Англии по футболу.
Напомним, что накануне принц Уильям рассказал о самом ярком воспоминании его жизни и любимой песне его покойной мамы принцессы Дианы. Судя по всему, правнуки королевы Елизаветы унаследовали любовь к музыке и танцам от мамы принца Уильяма, своей бабушки.
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