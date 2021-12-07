Принц Вільям розповів, яку музику слухають його діти

Королівські правнуки дуже люблять слухати музику та танцювати

39-річний принц Вільям поділився в спеціальному випуску шоу Apple Fitness+ series музичними смаками своїх трьох дітей. 8-річний принц Джорж, який посідає 3 місце на королівський престол після батька та дідуся принца Чарльза, 6-річна принцеса Шарлотта та 3-річний Принц Луї дуже люблять музику в цілому. Проте герцог Кембриджський Вільям розповів, які пісні часто в топі в його з Кейт Міддлтон дітей.

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Джордж та Шарлотта постійно слухають композицію Шакіри Waka Waka, під яку вони люблять потанцювати зранку. А Шарлотта навіть організовує шоу в балетних костюмах та платтях під улюблену музику перед усією родиною.

[ + – ] Улюблена пісня принца Джорджа та принцеси Шарлотти

Зазначимо, що Waka Waka це офіційна пісня чемпіонату світу з футболу 2010 року, а вся королівська родина просто обожнює футбол та все з ним пов'язане.

Вільям зазначив, що поки 3-річний Луї не проявляє особливих побажань у музиці і слухає те, що подобається його брату та сестрі. Проте між Шарлоттою та Джорджем часто виникають суперечки з приводу того, яку пісню увімкнути. Тоді принц Вільям починає їх розбороняти та вмикає музику на власний смак.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми

Герцог зізнався, що його син Джорж щоранку співає пісню "Три леви", яка є офіційним гімном збірної Англії з футболу.

[ + – ] 8-річний Джордж щоранку співає пісню "Три леви"

Нагадаємо, що напередодні принц Вільям розповів про найяскравіший спогад його життя та улюблену пісню його покійної мами принцеси Діани. Судячи з усього, правнуки королеви Єлизавети успадкували любов до музики та танців від мами принца Вільяма, своєї бабусі.

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