Стало відомо, які подарунки обирають Кейт Міддлтон та принц Вільям своїм дітям

Герцоги Кембриджські ретельно обирають подарунки для своїх знатних дітей

Королівська експертка Кеті Ніколл напередодні розповіла виданню OK!, на які подарунки можуть розраховувати Джорж, Луї та Шарлотта на різдвяні свята, які от-от настануть. Оскільки у Віндзорському замку вже стоїть розкішна шестиметрова ялинка, яку прикрасили, як належить, з королівським розмахом сотнями скляних куль.

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Як стало відомо, герцоги Кембриджські, принц Вільям та Кейт Міддлтон, попри свій впливовий статус та мільйонні статки, намагаються достойно виховати своїх дітей та не розбалувати їх. А сама герцогиня Кембриджська, яка постійно задає модні тренди, неодноразово з'являлася на публіці в одних і тих же образах, демонструючи таким чином свою економність та пропагуючи уважніше ставлення до екології.

Зазначимо, що 39-річний принц Вільям та 39-річна Кетрін Міддлтон, герцоги Кембриджські, виховують 8-річного Джоржа, 6-річну Шарлотту та 3-річного Луї.

[ + – ] 8-річний Джорж третій у черзі на престол після батька та дідуся, принца Чарльза Фото: Instagram/kensingtonroyal

Подружжя дуже ретельно вибирає подарунки своїм дітям, тому це завжди будуть речі, зазвичай недорогі, які знадобляться малюкам у практичному застосуванні.

"Джорж користується iPad у школі, вони з Шарлоттою дуже добре розбираються в сучасних приладах. Тому, ймовірно, у їхньому списку бажань є гаджети, як у багатьох сучасних дітей", — зазначила королівська експертка.

[ + – ] Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що мати герцогині Кембриджської Керол Міддлтон зізналася, як проведе це Різдво зі своїми онуками. Вона зазначила, що це буде "дуже дурне" Різдво.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ оголосили найвпливовішу особу в королівській родині 2021 року. І королева Єлизавета в цьому рейтингу на другому місці.