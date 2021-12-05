Стало известно, какие подарки выбирают Кейт Миддлтон и принц Уильям своим детям

Герцоги Кембриджские тщательно выбирают подарки для своих знатных детей

Королевский эксперт Кэти Николл накануне рассказала изданию OK!, на какие подарки могут рассчитывать Джордж, Луи и Шарлотта на рождественские праздники, которые вот-вот наступят. Поскольку в Виндзорском замке уже стоит роскошная шестиметровая елка, которую украсили, как положено, с королевским шиком сотнями стеклянных шаров.

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Как стало известно, герцоги Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон, несмотря на свой влиятельный статус и достаток, стараются достойно воспитать своих детей и не разбаловать их. А сама герцогиня Кембриджская, постоянно задающая модные тренды, неоднократно появлялась на публике в одних и тех же образах, демонстрируя таким образом свою экономность и пропагандируя более внимательное отношение к экологии.

Отметим, что 39-летний принц Уильям и 39-летняя Кэтрин Миддлтон, герцоги Кембриджские, воспитывают 8-летнего Джорджа, 6-летнюю Шарлотту и 3-летнего Луи.

[ + – ] 8-летний Джордж третий в очереди на престол после отца и дедушки, принца Чарльза Фото: Instagram/kensingtonroyal

Супруги очень тщательно выбирают подарки своим детям, поэтому это всегда приобретают вещи, обычно недорогие, которые пригодятся малышам в практическом применении.

"Джорж пользуется iPad в школе, они с Шарлоттой очень хорошо разбираются в современных приборах. Поэтому, вероятно, в их списке желаний есть гаджеты, как у многих современных детей", — отметила королевский эксперт.

[ + – ] Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон призналась, как проведет это Рождество со своими внуками. Она отметила, что это будет "очень глупое" Рождество.

Напомним, недавно СМИ объявили самое влиятельное лицо в королевской семье 2021 года. И королева Елизавета в этом рейтинге на втором месте.