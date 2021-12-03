Полная неожиданность. СМИ назвали самую влиятельную особу британской королевской семьи

Имя жены принца Гарри в это году чаще всего искали в Google, Instagram и упоминали в СМИ.

Жена принца Гарри Меган Маркл оказалась самым влиятельным членом королевской семьи Великобритании, исходя из по количеству упоминаний ее имени в СМИ, хэштегов в Instagram и запросов в Google, сообщает Express со ссылкой на исследование, проведенное ресурсом Design Bundles.

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Она стала лидером, обойдя королеву Елизавету II, и герцогиню Кембриджскую, которая оказалась лишь на третьем месте, несмотря, что Кейт Миддлтон – абсолютный лидер в Instagram по количеству тэгов.

Так, Google фиксировал 7,4 миллиона запросов в месяц с упоминанием Меган. За последний год она также фигурировала в 10,4 млн хэштегов в Instagram и в 11 200 статьях в прессе.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

"Меган Маркл была первопроходцем в королевской семье с тех пор, как впервые стало известно, что она и принц Гарри встречаются. Как популярной американской актрисе, не имеющей очевидных связей с Великобританией, слухи об отношениях между ней и принцем Гарри достигли апогея к тому времени, когда они объявили о своей помолвке в 2018 году. Герцогиня Сассекская, вероятно, самая обсуждаемая и влиятельная женщина во всем мире, а также в королевской семье. Меган вместе с мужем принцем Гарри всегда отвергали королевскую традицию хоронить личное мнение и представлять миру единый идеализированный фронт. Ее открытость во всем, от оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в США (который многие в Америке могут рассматривать как очень политический вопрос) до ее борьбы с психическим здоровьем в королевской семье, означает, что она постоянно находится в центре внимания", – пояснил представитель Design Bundles в комментарии изданию.

Кроме Меган, Design Bundles изучали еще 28 членов королевских семей в мире, чтобы определить, кто из них оказал наибольшее влияние.

Королева Елизавета II – вторая по степени влияния. У нее – в три раза больше хэштегов Instagram, поисковых запросов в Google и упоминаний в СМИ, чем в среднем.

[ + – ] Королева Елизавета II Фото: Royal Air Force/Twitter

Несмотря на трудности, охватившие королевскую семью за последние несколько десятилетий, включая болезненный развод ее сына принца Чарльза и его жены принцессы Дианы, королева осталась стойким и очень популярным главой государства. Ее по-прежнему любят за непреходящую стабильность и мир ее правления.

[ + – ] Кейт Миддлтон оказалась на третьем месте по популярности Фото: Getty Images

Как известно, Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя обязанности высокопоставленных членов королевской семьи и переехали в США. Сейчас отношения герцога Сассекского со своими британскими родственниками натянутые, а Меган Маркл и вовсе не появлялась в Великобритании после Мэгзита.

Напомним, Меган Маркл раскритиковали за неуместный дорогой наряд во время визита в школу для бедных учеников в Гарлеме, Нью-Йорк.