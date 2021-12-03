Повна несподіванка. ЗМІ назвали найвпливовішу особу британської королівської родини

Ім'я дружини принца Гаррі цього року найчастіше шукали в Google, Instagram і згадували в ЗМІ.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл виявилася найвпливовішим членом королівської родини Великобританії, виходячи з кількості згадок її імені в ЗМІ, хештегів у Instagram і запитів у Google, повідомляє Express із посиланням на дослідження, проведене ресурсом Design Bundles.

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Вона стала лідером, обійшовши королеву Єлизавету II та герцогиню Кембриджську, яка опинилася лише на третьому місці, незважаючи на те, що Кейт Міддлтон – абсолютний лідер у Instagram за кількістю тегів.

Так, Google фіксував 7,4 мільйона запитів на місяць із згадкою про Меган. За останній рік вона також фігурувала в 10,4 млн хештегів у Instagram і в 11 200 статтях у пресі.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

"Меган Маркл була першопрохідцем у королівській сім'ї з тих пір, як уперше стало відомо, що вона та принц Гаррі зустрічаються. Як популярній американській актрисі, яка не має очевидних зв'язків із Великобританією, чутки про стосунки між нею та принцом Гаррі досягли апогею на той час, коли вони оголосили про свої заручини у 2018. Герцогиня Сассекська, ймовірно, найобговорюваніша та найвпливовіша жінка в усьому світі, а також у королівській сім'ї. Її відкритість у всьому, від оплачуваної відпустки з догляду за дитиною в США (яку багато хто в Америці може розглядати як дуже політичне питання) до її боротьби з психічним здоров'ям у королівській сім'ї, означає, що вона постійно перебуває в центрі уваги", – пояснив представник Design Bundles у коментарі виданню.

Крім Меган, Design Bundles вивчали ще 28 членів королівських сімей у світі, щоб визначити, хто з них мав найбільший уплив.

Королева Єлизавета II – друга за рівнем упливу. У неї – втричі більше хештегів Instagram, пошукових запитів у Google і згадок у ЗМІ, ніж у середньому.

[ + – ] Королева Єлизавета II Фото: Royal Air Force/Twitter

Незважаючи на труднощі, що охопили королівську сім'ю за останні кілька десятиліть, включаючи хворобливе розлучення її сина принца Чарльза та його дружини принцеси Діани, королева залишилася стійкою та дуже популярною главою держави. Її, як і раніше, люблять за неминучу стабільність і мир її правління.

[ + – ] Кейт Міддлтон опинилася на третьому місці за популярністю Фото: Getty Images

Як відомо, Меган Маркл і принц Гаррі склали з себе обов'язки високопоставлених членів королівської сім'ї та переїхали до США. Зараз стосунки герцога Сассекського зі своїми британськими родичами натягнуті, а Меган Маркл і зовсім не з'являлася у Великій Британії після Мегзіту.

Нагадаємо, Меган Маркл розкритикували за недоречне дороге вбрання під час візиту до школи для бідних учнів у Гарлемі, Нью-Йорк.