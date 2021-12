Принц Вільям поділився зворушливим спогадом про принцесу Діану

Герцогу Кембриджському Вільяму було 15 років, коли його мама загинула в автокатастрофі в Парижі

39-річний принц Вільям зізнався в подкасті Apple Fitness + Time to Walk, який момент у його житті був найяскравішим. Це було, коли його мама, принцеса Діана, яка трагічно загинула в серпні 1997 року в столиці Франції, відвозила їх з меншим братом принцом Гаррі у школу і вмикала їм свою улюблену музику в машині, аби діти не капризували. Часто це була композиція Тіни Тернер Simply the Best, яку Діана дуже любила.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Мама вмикала різні пісні, щоб позбавити нас хвилювань з приводу повернення до школи. І ця пісня — одна з тих, які я дуже добре пам'ятаю. Ми сиділи на задньому сидінні і підспівували — і це був дуже яскравий родинний момент, а мама співала у весь голос", — зізнався 39-річний герцог Кембриджський.

[ + – ] Принцеса Діана із синами Вільямом та Гаррі Фото: Getty Images

За словами Вільяма, загибель мами стала найтрагічнішою подією в його житті.

Зазначимо, що свого часу покійна принцеса Діана говорила, що її сини — це єдині чоловіки в її житті, котрі не підвели її.

[ + – ] Діана говорила, що її сини — це єдині чоловіки, котрі не підвели її Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що принцу Вільяму дуже не сподобалися зйомки нового сезону серіалу "Корона". Його розлютила ідея екранізувати день, коли його мама, принцеса Діана, дізналася про подружню зраду батька Вільяма, принца Чарльза, та одягла відому "сукню помсти" у 1994 році.

Нагадаємо, стало відомо, що зазвичай дарують своїм трьом дітям принц Вільям та Кейт Міддлтон.