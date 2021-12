Принц Уильям поделился трогательным воспоминанием о принцессе Диане

Герцогу Кембриджскому Уильяму было 15 лет, когда его мама погибла в автокатастрофе в Париже

39-летний принц Уильям признался в подкасте Apple Fitness+Time to Walk, который момент в его жизни был самым ярким. Это было, когда его мама, принцесса Диана, трагически погибшая в августе 1997 года в столице Франции, отвозила их с младшим братом принцем Гарри в школу и включала им свою любимую музыку в машине, чтобы дети не капризничали. Часто это была композиция Тины Тернер Simply the Best, которую Диана очень любила.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мама включала разные песни, чтобы избавить нас от волнений по поводу возвращения в школу. И эта песня — одна из тех, которые я очень хорошо помню. Мы сидели на заднем сиденье и подпевали — и это был очень яркий семейный момент, а мама пела во весь голос", — признался 39-летний герцог Кембриджский.

[ + – ] Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри Фото: Getty Images

По словам Уильяма, гибель мамы стала самым трагическим событием в его жизни.

Отметим, что в свое время покойная принцесса Диана говорила, что ее сыновья – это единственные мужчины в ее жизни, которые не подвели ее.

[ + – ] Диана говорила, что ее сыновья – это единственные мужчины, которые не подвели ее Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что принца Уильяма очень разозлили съемки нового сезона сериала "Корона". Ему не понравилась идея экранизировать день, когда его мама, покойная принцесса Диана, узнала о супружеской измене отца Уильяма, принца Чарльза, и одела известное "платье мести" в 1994 году.

Напомним, стало известно, что обычно дарят своим троим детям принц Уильям и Кейт Миддлтон.