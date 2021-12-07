Был очень зол. Стало известно, какое фото Кейт Миддлтон вывело принца Уильяма из себя
Принц Уильям не хотел, чтоб Кейт повторила судьбу его матери, принцессы Дианы, которую папарацци преследовали до конца ее жизни.
Еще за четыре года до свадьбы принца Уильяма с Кейт Миддлтон папарацци умудрились разозлить наследника британского престола тем, что буквально "охотились" за его девушкой, пишет Express.
Это сейчас герцогиня Кембриджская привыкла к тому, что ее фотографируют, где бы она не появилась, но на этапе ее отношений с будущим мужем внимание папарацци очень угнетало ее, поскольку они следовали за ней по пятам, снимая буквально каждый момент ее жизни. Как оказалось, это раздражало не только ее.
В документальном фильме 5 канала "Уильям и Кейт: слишком хорошо, чтобы быть правдой" ряд королевских экспертов размышляли над конкретной фотографией, не на шутку разозлившей Уильяма и Букингемский дворец.
Королевский корреспондент Daily Express Ричард Палмер рассказал, что таким снимком стало фото Кейт, которая ехала по Кингс-роуд на собеседование на первом этаже двухэтажного автобуса, прислонившись к окну. Оно было сделано в октябре 2007 года.
"Для меня это исторический кадр. Это фотография, на которой, вероятно, кто-то тот, кто в будущем станет нашей королевой, сидит внизу в лондонском автобусе. Дворцу это не понравилось", – поделился журналист.
Увидев снимок, Уильям, по словам профессора Сюзанны Липскомб, "был вне себя от злости" и выступил с заявлением, в котором потребовал от сотрудников СМИ оставить Кэтрин в покое.
"Уильям забеспокоился, что его девушку преследуют точно так же, как и его мать. И мы все знаем, к чему это привело", – подчеркнула она.
Еще один королевский эксперт Марсия Муди отметила:
"Папарацци утверждали, что нет никакой разницы – фотографировать ее в автобусе или когда она идет по улице или делает покупки с матерью. Но на этот раз большая разница заключалась в том, что фотограф следил за Кейт весь день. По указанию Уильяма, который обсуждал этот вопрос с Кейт и ее отцом, редакторам газет было направлено юридическое письмо с просьбой сохранить конфиденциальность подробностей частной жизни Кейт".
После возобновления отношений Уильяма и Кейт в 2007 году принц сделал второе заявление, в котором говорилось, что он "очень недоволен преследованием его девушки папарацци и больше всего на свете хочет, чтобы это прекратилось".
"Мисс Миддлтон, как и любое другое частное лицо, должна иметь возможность заниматься своими повседневными делами без такого вмешательства", – гласил текст.
Принц Уильям лучше, чем кто-либо другой, понимает, что ему придется иметь дело со СМИ почти ежедневно до конца своей жизни. В документальном фильме "Принцы и пресса", который вышел на прошлой неделе, журналист Эндрю Марр сказал, что герцог Кембриджский осознает важность "отношений с общественностью".
Более того, на этой неделе он запустил свой новый подкаст Apple + "Time To Walk" и познакомил слушателей с жизнью в своей семье. Принц Уильям, например, рассказал, что по утрам между принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой идет "массовая драка" из-за того, "какая песня играет".
Уильям говорил о многих вещах, в том числе о любви принца Чарльза к природе, о своем и принца Гарри детстве, о ежегодной рождественской прогулке королевской семьи, а также о важности поддержания психического здоровья.
"Я думаю, что принц Уильям смирился с мыслью, что однажды он станет королем, и что освещение в СМИ его прогресса на пути к трону станет важной частью его жизни", – прокомментировал этот шаг герцога бывший пресс-секретарь королевы Чарльз Энсон.
Напомним, принц Уильям поделился трогательным воспоминанием о матери, а также рассказал, какие подарки они с Кейт выбирают своим троим детям.