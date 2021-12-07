Стало відомо, через яке фото Кейт Міддлтон принц Вільям був у нестямі від злості

Принц Вільям не хотів, щоб Кейт повторила долю його матері, принцеси Діани, яку папараці переслідували до кінця її життя.

Ще за чотири роки до весілля принца Вільяма з Кейт Міддлтон папараці примудрилися роздратувати спадкоємця британського престолу тим, що буквально "полювали" за його дівчиною, пише Express.

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Це зараз герцогиня Кембриджська звикла до того, що її фотографують, де б вона не з'явилася, але на етапі її стосунків із майбутнім чоловіком увага папараці дуже пригнічувала її, оскільки вони ходили за нею, знімаючи буквально кожен момент її життя. Як виявилося, це дратувало не лише її.

У документальному фільмі 5 каналу "Вільям і Кейт: занадто добре, щоб бути правдою" низка королівських експертів розмірковувала над конкретною фотографією, яка на жарт розлютила Вільяма та Букінгемський палац.

Королівський кореспондент Daily Express Річард Палмер розповів, що таким знімком стало фото Кейт, яка їхала по Кінгс-роуд на співбесіду на першому поверсі двоповерхового автобуса, притулившись до вікна. Воно було зроблено в жовтні 2007 року.

[ + – ] Сумна Кейт їде на співбесіду, жовтень 2007 року Фото: CHANNEL 5

"Для мене це історичний кадр. Це фотографія, на якій, імовірно, хтось той, хто в майбутньому стане нашою королевою, сидить унизу в лондонському автобусі. Палацу це не сподобалося", – поділився журналіст.

Побачивши знімок, Вільям, за словами професора Сюзанни Ліпскомб, "був у нестямі від злості" та виступив із заявою, у якій зажадав від співробітників ЗМІ залишити Кетрін у спокої.

"Вільям занепокоївся, що його дівчину переслідують так само, як і його мати. І ми всі знаємо, до чого це призвело", – наголосила вона.

Ще одна королівська експертка Марсія Муді зазначила:

"Папараці стверджували, що немає жодної різниці – фотографувати її в автобусі чи коли вона йде вулицею або робить покупки з матір'ю. Але цього разу велика різниця полягала в тому, що фотограф стежив за Кейт весь день. За вказівкою Вільяма, який обговорював це питання з Кейт і її батьком, редакторам газет було направлено юридичний лист із проханням зберегти конфіденційність подробиць приватного життя Кейт”.

Після відновлення стосунків Вільяма та Кейт у 2007 році принц зробив другу заяву, в якій говорилося, що він "дуже незадоволений переслідуванням його дівчини папараці та найбільше у світі хоче, щоб це припинилося".

"Міс Міддлтон, як і будь-яка інша приватна особа, повинна мати можливість займатися своїми повсякденними справами без такого втручання", — говорив текст.

Принц Вільям краще, ніж будь-хто інший, розуміє, що йому доведеться мати справу зі ЗМІ майже щодня до кінця свого життя. У документальному фільмі "Принци та преса", який вийшов минулого тижня, журналіст Ендрю Марр сказав, що герцог Кембриджський усвідомлює важливість "відносин із громадськістю".

[ + – ] Принц Вільям і Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Ба більше, цього тижня він запустив свій новий подкаст Apple+ Time To Walk і познайомив слухачів із життям у своїй сім'ї. Принц Вільям, наприклад, розповів, що вранці між принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою йде "масова бійка" через те, "яка пісня грає".

Вільям говорив про багато речей, у тому числі про любов принца Чарльза до природи, про своє і принца Гаррі дитинство, про щорічну різдвяну прогулянку королівської сім'ї, а також про важливість підтримки психічного здоров'я.

"Я думаю, що принц Вільям змирився з думкою, що одного разу він стане королем, і що висвітлення в ЗМІ його прогресу на шляху до трону стане важливою частиною його життя", — прокоментував цей крок герцога колишній прессекретар королеви Чарльз Енсон.

Нагадаємо, принц Вільям поділився зворушливим спогадом про матір, а також розповів, які подарунки вони з Кейт обирають своїм трьом дітям.