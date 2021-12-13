Стало известно, какой подарок Кейт Миддлтон получит в подарок от родителей на Рождество

Праздники приближаются, все готовят подарки под елку, и семья Миддлтонов не исключение

Обычно подарки, которыми обмениваются члены королевской семьи, остаются тайной, но Кэрол Миддлтон, хоть и является матерью герцогини Кембриджской, но секретов из подготовки к Рождеству не делает. Так, журналисты выяснили, какой подарок Кейт Миддлтон получит от семьи. Об этом пишет Daily Mail.

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Ранее Кэрол уже рассказывала, как ее титулованные внуки отметят Рождество у нее дома. И даже показала забавных игрушечных гномов, которых будут искать принцы Луи, Джордж и их сестра, принцесса Шарлотта.

А на днях папарацци застали Кэрол на лондонской улице Слоун-стрит, где расположены дорогие магазины. Мать Кейт Миддлтон зашла в ювелирный бутик Кассандры Гоуд. Герцогиня очень любит украшения этого бренда, который славится своими новаторскими дизайнами.

[ + – ] Кэрол Миддлтон у магазина Cassandra Goad Фото: The Daily Mail

Именно украшения бренда Cassandra Goad Кейт чаще всего надевает на светские мероприятия, сочетая их с фамильными драгоценностями королевской семьи.

Именно в серьгах от Кассандры Кейт была на крестинах своего младшего ребенка – принца Луи. Серьги-гвоздики Cavolfiore с жемчугом стоили 4360 фунтов стерлингов и были раскуплены вскоре после того, как снимки герцогини появились в Сети. Так что, ее мать, отправившись за покупками в этот магазин, явно не прогадала с выбором.

[ + – ] Кейт Миддлтон в серьгах Cassandra Goad на крестинах принца Луи Фото: Getty Images

Какие подарки получат остальные дети четы Миддлтон, пока неизвестно. Джеймс, как известно, любит собак, а Пиппе, знаменитой своим изысканным вкусом, тяжело угодить.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, что стараются подбирать практичные подарки своим детям, и в списке пожеланий маленьких принцев и принцессы всегда есть гаджеты.