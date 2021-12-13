Стало відомо, який подарунок Кейт Міддлтон отримає в подарунок від батьків на Різдво

Свята наближаються, всі готують подарунки під ялинку, і сім'я Міддлтонів не виняток

Зазвичай подарунки, якими обмінюються члени королівської сім'ї, залишаються таємницею, але Керол Міддлтон, хоч і є матір'ю Кембриджської герцогині, але секретів із підготовки до Різдва не робить. Так, журналісти з'ясували, який подарунок Кейт Міддлтон отримає від сім'ї. Про це пише Daily Mail.

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Раніше Керол уже розповідала, як її титуловані онуки відзначать Різдво в неї вдома. І навіть показала кумедних іграшкових гномів, яких шукатимуть принци Луї, Джордж та їхня сестра, принцеса Шарлотта.

А днями папараці застали Керол на лондонській вулиці Слоун-стріт, де розташовані дорогі магазини. Мати Кейт Міддлтон зайшла до ювелірного бутику Кассандри Гоуд. Герцогиня дуже любить прикраси цього бренду, що славиться своїми новаторськими дизайнами.

[ + – ] Керол Міддлтон біля магазину Cassandra Goad Фото: The Daily Mail

Саме прикраси бренду Cassandra Goad Кейт найчастіше надягає на світські заходи, поєднуючи їх із родинними коштовностями королівської сім'ї.

Саме в сережках від Кассандри Кейт була на хрестинах своєї молодшої дитини – принца Луї. Сережки-цвяхи Cavolfiore з перлами коштували 4360 фунтів стерлінгів, і їх розкупили незабаром після того, як знімки герцогині з'явилися в мережі. Так що, її мати, вирушивши за покупками в цей магазин, явно не помилилася з вибором.

[ + – ] Кейт Міддлтон у сережках Cassandra Goad на хрестинах принца Луї Фото: Getty Images

Які подарунки отримають решта дітей подружжя Міддлтон, поки що невідомо. Джеймс, як відомо, любить собак, а Піппі, знаменитій своїм вишуканим смаком, важко догодити.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям розповіли, що намагаються підбирати практичні подарунки своїм дітям, і у списку побажань маленьких принців та принцеси завжди є гаджети.