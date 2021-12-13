Стало відомо, який подарунок Кейт Міддлтон отримає в подарунок від батьків на Різдво
Свята наближаються, всі готують подарунки під ялинку, і сім'я Міддлтонів не виняток
Зазвичай подарунки, якими обмінюються члени королівської сім'ї, залишаються таємницею, але Керол Міддлтон, хоч і є матір'ю Кембриджської герцогині, але секретів із підготовки до Різдва не робить. Так, журналісти з'ясували, який подарунок Кейт Міддлтон отримає від сім'ї. Про це пише Daily Mail.
Раніше Керол уже розповідала, як її титуловані онуки відзначать Різдво в неї вдома. І навіть показала кумедних іграшкових гномів, яких шукатимуть принци Луї, Джордж та їхня сестра, принцеса Шарлотта.
А днями папараці застали Керол на лондонській вулиці Слоун-стріт, де розташовані дорогі магазини. Мати Кейт Міддлтон зайшла до ювелірного бутику Кассандри Гоуд. Герцогиня дуже любить прикраси цього бренду, що славиться своїми новаторськими дизайнами.
Саме прикраси бренду Cassandra Goad Кейт найчастіше надягає на світські заходи, поєднуючи їх із родинними коштовностями королівської сім'ї.
Саме в сережках від Кассандри Кейт була на хрестинах своєї молодшої дитини – принца Луї. Сережки-цвяхи Cavolfiore з перлами коштували 4360 фунтів стерлінгів, і їх розкупили незабаром після того, як знімки герцогині з'явилися в мережі. Так що, її мати, вирушивши за покупками в цей магазин, явно не помилилася з вибором.
Які подарунки отримають решта дітей подружжя Міддлтон, поки що невідомо. Джеймс, як відомо, любить собак, а Піппі, знаменитій своїм вишуканим смаком, важко догодити.
Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям розповіли, що намагаються підбирати практичні подарунки своїм дітям, і у списку побажань маленьких принців та принцеси завжди є гаджети.