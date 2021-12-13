Он может составить компанию моим собакам, – реакция королевы на подарок Меган Маркл

Подарок рассмешил королеву, и она отметила, что ее корги тоже будут в восторге.

На Рождество в королевской семье Великобритании принято дарить друг другу недорогие, но интересные подарки, и эта участь не миновала Меган Маркл, которая впервые встречала праздник с семьей монарха еще в статусе невесты принца Гарри, пишет Mirror.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Американка решила, что подарок если и недорогой, то это не значит, что он должен быть скучный, и преподнесла королеве поющего хомяка. По словам журналистов, презент рассмешил королеву.

"Он может составить компанию моим собакам", – сказала Елизавета II.

[ + – ] Королевская семья Великобритании до "Мэгзита" Фото: Getty Images

Меган произвела впечатление не только на королеву, но и на принца Уильяма. Согласно биографии "Обретение свободы", она подарила ему ложку с выгравированной фразой "Убийца злаков".

Герцогиня Кембриджская, несомненно, нервничала так же, как и Меган, когда она провела свое первое Рождество в Сандрингеме в 2011 году. Правда, там она была в статусе жены наследника престола, а не невесты.

Вместо того, чтобы метаться по магазинам или искать что-то в интернете, Кейт решила сделать королеве более личный подарок и приготовила для нее соус чатни по бабушкиному рецепту.

Такой презент и внимание со стороны новой родственницы очень понравились королеве. В целом монарх всегда относилась к Кейт намного теплее, чем к Меган. В последнее время герцогиня Кембриджская все чаще появляется на мероприятиях, где раньше присутствовала королева. Таким образом, считают британцы, Елизавета дает всем понять, что Кэтрин стала одной из ключевых фигур в британской королевской семье.