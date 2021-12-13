Меган Маркл подарувала королеві на Різдво хом'яка, котрий співає

Подарунок розсмішив королеву, і вона зазначила, що її коргі теж будуть у захваті.

На Різдво в королівській родині Великобританії заведено дарувати одне одному недорогі, але цікаві подарунки, і ця доля не оминула Меган Маркл, яка вперше зустрічала свято із сім'єю монарха ще в статусі нареченої принца Гаррі, пише Mirror.

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Американка вирішила, що подарунок якщо і недорогий, то це не означає, що він має бути нудний, і подарувала королеві хом'яка, котрий співає. За словами журналістів, презент розсмішив королеву.

"Він може скласти компанію моїм собакам", — сказала Єлизавета ІІ.

[ + – ] Королівська родина Великобританії до "Мегзіту" Фото: Getty Images

Меган справила враження не лише королеву, а й принца Вільяма. Згідно з біографією "Набуття свободи", вона подарувала йому ложку з вигравіруваною фразою "Вбивця злаків".

Герцогиня Кембриджська, безсумнівно, нервувала так само, як і Меган, коли вона провела своє перше Різдво у Сандрінгемі у 2011 році. Щоправда, там вона була у статусі дружини спадкоємця престолу, а не нареченої.

Замість того, щоб метатися по магазинах або шукати щось в інтернеті, Кейт вирішила зробити королеві особистий подарунок і приготувала для неї соус чатні за бабусиним рецептом.

Такий презент та увага з боку нової родички дуже сподобалися королеві. У цілому монарх завжди ставилася до Кейт набагато тепліше, ніж Меган. Останнім часом герцогиня Кембриджська дедалі частіше з'являється на заходах, де раніше була присутня королева. Так, вважають британці, Єлизавета дає всім зрозуміти, що Кетрін стала однією з ключових постатей у британській королівській родині.