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В очках и без косметики: Деми Мур демонстрирует естественную красоту

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Деми Мур, ноу-мейкап, фото в Instagram
Фото: Vogue | Деми Мур для Vogue

Актриса в очередной раз продемонстрировала свою неотразимость и доказала, что неподвластна времени и возрасту

59-летняя голливудская актриса Деми Мур выложила в свой Instagram новое фото, на котором показала себя без косметики. "Горячая ванна и медитация ранним утром", — подписала снимок американская знаменитость, показавшая фанатам свое подтянутое лицо, без единой морщинки или недостатка на коже.

Деми Мур демонстрирует естественную красоту

Судя по всему, это ответ всем хейтерам модели Деми Мур, ранее обвинявшим ее в чрезмерном использовании косметики и пластической хирургии, в частности на показе коллекции весна-лето 2021 модного дома Fendi, поклонницей которого Деми Мур является давно, на Неделе высокой моды в Париже. Однако впоследствии звезда развенчала это обвинение, продемонстрировав свое подтянутое лицо в хорошем состоянии в гостях на ток-шоу Наоми Кэмпбелл.

Деми Мур после многочисленных обвинений в "потере" лица опровергает их

Подписчики актрисы засыпали ее комплименты о том, как хорошо она выглядит: "Красота", "Какая милая", "Мы любим тебя" и т.д.

Однако нашлись и среди хороших комментариев слова, оскорбляющие бывшую жену Брюса Уиллиса и ее возраст: "О, милая, твой возраст тебя догоняет".

Напомним, в конце ноября 2021 года Деми Мур вышла на красную дорожку церемонии вручения награды Fashion Awards 2021 в Лондоне и в очередной раз показала, что выглядит прекрасно.

Ранее Фокус сообщал, что Деми Мур в столице Франции продемонстрировала идеальный и стильный образ для поздней осени.