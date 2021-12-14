В очках и без косметики: Деми Мур демонстрирует естественную красоту

Актриса в очередной раз продемонстрировала свою неотразимость и доказала, что неподвластна времени и возрасту

59-летняя голливудская актриса Деми Мур выложила в свой Instagram новое фото, на котором показала себя без косметики. "Горячая ванна и медитация ранним утром", — подписала снимок американская знаменитость, показавшая фанатам свое подтянутое лицо, без единой морщинки или недостатка на коже.

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Судя по всему, это ответ всем хейтерам модели Деми Мур, ранее обвинявшим ее в чрезмерном использовании косметики и пластической хирургии, в частности на показе коллекции весна-лето 2021 модного дома Fendi, поклонницей которого Деми Мур является давно, на Неделе высокой моды в Париже. Однако впоследствии звезда развенчала это обвинение, продемонстрировав свое подтянутое лицо в хорошем состоянии в гостях на ток-шоу Наоми Кэмпбелл.

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Подписчики актрисы засыпали ее комплименты о том, как хорошо она выглядит: "Красота", "Какая милая", "Мы любим тебя" и т.д.

Однако нашлись и среди хороших комментариев слова, оскорбляющие бывшую жену Брюса Уиллиса и ее возраст: "О, милая, твой возраст тебя догоняет".

Напомним, в конце ноября 2021 года Деми Мур вышла на красную дорожку церемонии вручения награды Fashion Awards 2021 в Лондоне и в очередной раз показала, что выглядит прекрасно.

Ранее Фокус сообщал, что Деми Мур в столице Франции продемонстрировала идеальный и стильный образ для поздней осени.