В окулярах та без косметики: Демі Мур демонструє природну красу
Акторка вкотре продемонструвала свою непідвладність часу та віку
59-річна голлівудська акторка Демі Мур виклала у свій Instagram нове фото, на якому вона зображена абсолютно без косметики. "Гаряча ванна і медитація раннім ранком", — підписала знімок американська знаменитість, яка показала фанатам своє ідеальне підтягнуте обличчя, без єдиної зморшки чи прищика.
Судячи з усього, це відповідь усім хейтерам колишньої моделі Демі Мур, які раніше звинувачували її в надмірному використанні косметики та пластичної хірургії, зокрема на показі колекції весна-літо 2021 модного будинку Fendi, прихильницею якого Демі Мур є давно, на Тижні високої моди в Парижі. Проте згодом зірка розвінчала це звинувачення, продемонструвавши своє підтягнуте обличчя в хорошому стані у ролику Наомі Кемпбелл.
Підписники акторки засипали її компліменти про її прекрасний вигляд: "Краса", "Яка мила", "Ми любимо тебе" тощо.
Проте знайшлися і серед хороших коментарів слова, які ображають колишню дружину Брюса Вілліса та її вік: "О, мила, твій вік тебе доганяє".
Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року Демі Мур вийшла на червону доріжку церемонії вручення нагороди Fashion Awards 2021 у Лондоні та вкотре показала, що має прекрасний вигляд.
Раніше Фокус повідомляв, що Демі Мур у столиці Франції продемонструвала ідеальний та стильний образ для пізньої осені.