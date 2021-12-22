Наталья Водянова и Антуан Арно активно готовятся к Рождеству (фото, видео)

Подписчики звезды в восторге от талантов ее мужа

В доме 39-летней российской супермодели и филантропа Натальи Водяновой уже полным ходом проходит подготовка к новогодним праздникам и наступающему Рождеству. Об этом стало известно с соответствующего поста знаменитости в Instagram.

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В гости к Наталье пришла итальянская топ-модель и ее близкая подруга Мариякарла Босконо. Женщины сидели у камина и фотографировались в уютной атмосфере.

Тем временем муж Натальи Водяновой, 44-летний французский предприниматель Антуан Арно демонстрировал гостям и семье свои музыкальные таланты, играя на фортепиано возле украшенной елки, в кругу детей.

[ + – ] Подготовка к Рождеству в доме Натальи Водяновой

Подписчикам супермодели понравилась такая новогодняя атмосфера в доме Натальи и игра Антуана на музыкальном инструменте. "Наталья, браво, вы создали свой чудесный мир", "какая музыка, я заслушалась" и т. д., — комментируют атмосферные фото и видео подписчики звезды.

Отметим, что в браке Натальи и Антуана родилось двое сыновей — Максим и Роман. Однако от предыдущего брака супермодели с британским аристократом Джастином Портманом осталось трое детей (Лукас, Нева и Виктор).

[ + – ] Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно Фото: Getty Images

Ранее Фокус рассказывал, как Наталья Водянова со своими старшими детьми посетила бабушку в России. Однако на следующий день после своего дня рождения женщина скончалась на 93-м году жизни.

Напомним, Наталья Водянова продемонстрировала идеальные джинсы для сезона зима 2021-22.