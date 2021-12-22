Наталія Водянова та Антуан Арно активно готуються до Різдва (фото, відео)

Підписники зірки захоплені талантами її чоловіка

У домі 39-річної російської супермоделі та філантропки Наталії Водянової вже повним ходом відбувається підготовка до новорічних свят та прийдешнього Різдва. Про це стало відомо з відповідного поста знаменитості в Instagram.

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До дому Наталії завітала італійська топмодель та її близька подруга Маріякарла Босконо. Жінки разом сиділи біля каміну та фотографувалися в такій затишній атмосфері.

Тим часом чоловік Наталії Водянової, 44-річний французький підприємець Антуан Арно показував гостям та родині свої музичні таланти, граючи на фортепіано біля прикрашеної ялинки, у колі дітей.

[ + – ] Підготовка до Різдва в домі Наталії Водянової

Підписникам супермоделі припала до душі така новорічна атмосфера в домі Наталії та гра Антуана на музичному інструменті. "Наталю, браво, ви створили свій чудовий світ", "яка музика, я заслухалась" тощо, — коментують фото та відео підписники зірки.

Варто нагадати, що у шлюбі Наталії та Антуана народилося двоє дітей — Максим та Роман. Проте від попереднього шлюбу супермоделі з британським аристократом Джастіном Портманом залишилося троє дітей (Лукас, Нева та Віктор).

[ + – ] Наталія Водянова з чоловіком Антуаном Арно Фото: Getty Images

Раніше Фокус розповідав, як Наталія Водянова зі своїми старшими дітьми відвідала свою бабусю в Росії. Проте наступного дня після свого дня народження жінка померла на 93-му році життя.

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