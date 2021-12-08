Наталія Водянова показала, з чим носити наймодніші джинси цього сезону

Джинси залишаються однією з найпопулярніших речей у гардеробі, і Водянова продемонструвала, чим їх доповнити, щоб навіть у холодну пору року мати стильний вигляд.

39-річна російська супермодель і дружина спадкоємця одного з найбагатших людей у світі Бернара Арно, Антуана, Наталія Водянова показала, як мати стильний, елегантний вигляд і водночас не привертати до себе увагу дуже дорогими вбраннями.

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На вечірці в Лондоні вона з'явилася в синіх джинсах із високою посадкою, підкресливши талію, і чорному бадлоні (боді з довгими рукавами) з квітковим принтом. Образ вона доповнила черевиками на шнурівці.

[ + – ] Наталія Водянова в компанії друзів Фото: Instagram/Natalia Vodianova

За словами стиліста Алсу Арни, такий образ є дуже модним цього сезону.

"Ми бачимо боді, яке й улітку було актуальне з відкритими плечима, і зимовий варіант, схожий на бадлон, що практично. Звичайно, найзручніше та найкомфортніше поєднання — це джинси, що й зробила Наталія. Вона обрала класичні вільні джинси з потертостями та високою посадкою — доречні цього сезону", — прокоментувала образ супермоделі експертка.

Арна підкреслила, що такий вибір одягу, крім усього іншого, наголошує й на "вічній дівчинкуватості" Водянової, яка, незважаючи на наявність п'ятьох дітей, залишається на диво стрункою.

"Якщо на неї подивитися, то складно здогадатися про її статус. Це такий типаж, який завжди має молодий вигляд, час її не бере. І дрібна квітка на бадлоні підкреслює її типаж", — наголосила стилістка.

Нагадаємо, влітку Наталія Водянова вирішила поекспериментувати із зачіскою та відстригла собі чубчик. У такому вигляді вона з'явилася на глянцевій обкладинці.

Раніше ми писали про те, що супермодель втратила бабусю, яка померла наступного дня після свого 92-річчя.