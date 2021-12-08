Наталья Водянова показала, с чем носить самые модные джинсы этого сезона

Джинсы остаются одной из самых популярных вещей в гардеробе, и Водянова продемонстрировала, чем их дополнить, чтобы даже в холодное время года выглядеть стильно.

39-летняя российская супермодель и супруга наследника одного из самых богатых людей в мире Бернара Арно, Антуана, Наталья Водянова показала, как выглядеть стильно, элегантно и в то же время не привлекать к себе внимание кричаще дорогими нарядами.

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На вечеринке в Лондоне она появилась в синих джинсах с высокой посадкой, подчеркнув талию, и черном бадлоне (боди с длинными рукавами) с цветочным принтом. Образ она дополнила ботинками на шнуровке.

[ + – ] Наталья Водянова в компании друзей Фото: Instagram/Natalia Vodianova

По словам стилиста Алсу Арны, такой образ является очень модным в этом сезоне.

"Мы видим боди, которое и летом было актуально с открытыми плечами, и зимний вариант, похожий на бадлон, что практично. Конечно, самое удобное и комфортное сочетание — это джинсы, что и сделала Наталья. Она выбрала классические свободные джинсы с потертостями и высокой посадкой — уместные в этом сезоне", – прокомментировала образ супермодели эксперт.

Арна подчеркнула, что такой выбор одежды, помимо всего прочего, подчеркивает и "вечную девочковость" Водяновой, которая, несмотря на наличие пятерых детей, остается удивительно стройной.

"Если на нее посмотреть, то сложно догадаться о ее статусе. Это такой типаж, который всегда выглядит молодо, время ее не берет. И мелкий цветок на бадлоне подчеркивает ее типаж", – подчеркнула стилист.

Напомним, летом Наталья Водянова решила поэкспериментировать с прической и отстригла себе челку. В таком виде она появилась на обложке глянца.

Ранее мы писали о том, что супермодель потеряла бабушку, которая скончалась на следующий день после своего 92-летия.