Деми Мур продемонстрировала идеальный total black образ

Актриса традиционно выбирает черный цвет, поскольку чувствует себя в нем гармонично.

59-летняя голливудская актриса Деми Мур наглядно показала своим почти 2,7 млн подписчиков в Instagram, что даже рядовой перелет – не повод выглядеть как попало.

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Знаменитость разместила новое фото из аэропорта, на котором предстала при полном параде. Деми выглядела шикарно в сшитых на заказ широких черных укороченных брюках, трикотажном объемном черном свитере, приталенном черном пальто и массивных ботинках в тон общему ансамблю и с белой полосой вдоль подошвы. В качестве аксессуаров она выбрала мраморную сумку Dior, черные солнцезащитные очки и теплую вязаную шапку-бини.

"Домой на каникулы!", – подписала снимок актриса.

[ + – ] Деми Мур и ее эффектный зимний аутфит Фото: Demi Moore/Instagram

Откуда и куда именно летела бывшая жена Брюса Уиллиса, непонятно. У актрисы немало недвижимости в США, главной из которых является особняк в Беверли-Хиллз, который она купила, еще будучи замужем за Эштоном Катчером, нынешним супругом Милы Кунис.

Свой дом она превратила в настоящий тропический рай. С помощью архитектора Рона Радзинера она разработала удивительное пространство, которое считает "божественным".

"Дом – это часть природы, и природа редко поступает неправильно. Это не ваш типичный дом. Вам кажется, что вы живете на деревьях", – пояснила она.

В 2015 году Деми выставила на продажу трехэтажный пентхаус с шестью спальнями и пятью ванными комнатами в легендарном здании West Tower с видом на центральный парк Нью-Йорка. Изначально за квартиру она запросила $75 млн, однако в 2017-м ее купили за $45 млн.

Напомним, недавно Деми Мур продемонстрировала свою естественную красоту, показав лицо без фильтров и косметики. Ранее она столкнулась с обвинениями в злоупотреблении пластикой, что на поверку оказалось только слухами.

Кроме того, актриса появилась в эффектном наряде на красной дорожке на церемонии Fashion Awards 2021 в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.