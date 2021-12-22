Демі Мур продемонструвала ідеальний total black образ

Актриса традиційно вибирає чорний колір, оскільки почувається в ньому гармонійно.

59-річна голлівудська актриса Демі Мур наочно показала своїм майже 2,7 млн підписників у Instagram, що навіть пересічний переліт – не привід мати абиякий вигляд.

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Знаменитість розмістила нове фото з аеропорту, на якому постала при повному параді. Демі мала шикарний вигляд у пошитих на замовлення широких чорних укорочених штанах, трикотажному об'ємному чорному светрі, приталеному чорному пальті та масивних черевиках у тон загальному ансамблю та з білою смугою вздовж підошви. Як аксесуари вона обрала мармурову сумку Dior, чорні сонцезахисні окуляри та теплу в'язану шапку-біні.

"Додому на канікули!" – підписала знімок актриса.

[ + – ] Демі Мур і її ефектний зимовий аутфіт Фото: Demi Moore/Instagram

Звідки й куди саме летіла колишня дружина Брюса Вілліса, незрозуміло. Акторка має чимало нерухомості в США, головним із якої є маєток у Беверлі-Гіллз, який вона купила, ще будучи одружена з Ештоном Катчером, нинішнім чоловіком Міли Куніс.

Свій будинок вона перетворила на справжній тропічний рай. За допомогою архітектора Рона Радзінера вона розробила дивовижний простір, який вважає "божественним".

"Будинок – це частина природи, і природа рідко чинить неправильно. Це не ваш типовий будинок. Вам здається, що ви живете на деревах", – пояснила вона.

У 2015 році Демі виставила на продаж триповерховий пентхаус зі шістьма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами в легендарній будівлі West Tower із видом на центральний парк Нью-Йорка. Спочатку за квартиру вона запросила $75 млн, проте 2017-го її купили за $45 млн.

Нагадаємо, нещодавно Демі Мур продемонструвала свою природну красу, показавши обличчя без фільтрів і косметики. Раніше вона зіткнулася зі звинуваченнями в зловживанні пластикою, що насправді виявилося лише чутками.

Крім того, актриса з'явилася в ефектному вбранні на червоній доріжці на церемонії Fashion Awards 2021 у Королівському Альберт-Холі в Лондоні.