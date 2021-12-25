Муж принцессы Анны заболел коронавирусом
Дочь королевы Великобритании и ее муж не смогут посетить Елизавету ІІ на Рождество
71-летняя принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы, и ее муж, 66-летний вице-адмирал Тимоти Лоуренс находятся на самоизоляции в Глостершире, так как сэр Тимоти получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает PEOPLE.
Таким образом супруги не смогут посетить мать Анны, королеву Елизавету, на Рождественские праздники, которые она впервые встретит в статусе вдовы после смерти мужа, принца Филиппа в апреле 2021 года. Согласно указаниям правительства, супруги изолируются в своем доме в Глостершире на 10 дней.
Это произошло через несколько дней после того, как 95-летняя королева решила не ехать в свое поместье в Сандрингеме на большое традиционное празднование Рождества королевской семьей и отменила ежегодный рождественский обед из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Великобритании и распространения нового штамма омикрон.
Как известно, решение остаться в Виндзорском замке второй год подряд было личным решением королевы, принятым после "тщательных размышлений" и отражающим постоянный "подход осторожности".
Ранее Фокус сообщал, что супруга принца Уильяма Кэтрин Миддлтон украсила елку в Вестминстерском аббатстве и продемонстрировала идеальный рождественский образ.
Напомним, что внук королевы принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми не приедут к бабушке Елизавете на это Рождество из США.