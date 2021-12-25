Муж принцессы Анны заболел коронавирусом

Дочь королевы Великобритании и ее муж не смогут посетить Елизавету ІІ на Рождество

71-летняя принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы, и ее муж, 66-летний вице-адмирал Тимоти Лоуренс находятся на самоизоляции в Глостершире, так как сэр Тимоти получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает PEOPLE.

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Таким образом супруги не смогут посетить мать Анны, королеву Елизавету, на Рождественские праздники, которые она впервые встретит в статусе вдовы после смерти мужа, принца Филиппа в апреле 2021 года. Согласно указаниям правительства, супруги изолируются в своем доме в Глостершире на 10 дней.

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Это произошло через несколько дней после того, как 95-летняя королева решила не ехать в свое поместье в Сандрингеме на большое традиционное празднование Рождества королевской семьей и отменила ежегодный рождественский обед из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Великобритании и распространения нового штамма омикрон.

Как известно, решение остаться в Виндзорском замке второй год подряд было личным решением королевы, принятым после "тщательных размышлений" и отражающим постоянный "подход осторожности".

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Ранее Фокус сообщал, что супруга принца Уильяма Кэтрин Миддлтон украсила елку в Вестминстерском аббатстве и продемонстрировала идеальный рождественский образ.

Напомним, что внук королевы принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми не приедут к бабушке Елизавете на это Рождество из США.