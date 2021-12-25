Чоловік принцеси Анни захворів на коронавірус

Донька королеви Великобританії та її чоловік не зможуть відвідати Єлизавету ІІ на Різдво

71-річна принцеса Анна, єдина донька королеви Єлизавети, та її чоловік, 66-річний віцеадмірал Тімоті Лоуренс наразі перебувають на самоізоляції в Глостерширі, адже сер Тімоті отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це повідомляє PEOPLE.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Таким чином подружжя не зможе відвідати матір Анни, королеву Єлизавету, на Різдвяні свята, які вона вперше зустріне у статусі вдови після смерті свого чоловіка, принца Філіпа у квітні 2021 року. Відповідно до вказівок уряду, подружжя ізолюється у своєму будинку в Глостерширі на 10 днів.

[ + – ] Принцеса Анна та Тімоті Лоуренс у шлюбі з 1992 року

Це сталося через кілька днів після того, як 95-річна королева вирішила не їхати до свого маєтку в Сандрінгамі на велике традиційне святкування Різдва королівською родиною і скасувала щорічний різдвяний обід через сплеск захворюваності на коронавірус у Великобританії та поширення нового штаму омікрон.

Як відомо, рішення залишитися у Віндзорському замку другий рік поспіль було особистим рішенням королеви, прийнятим після "ретельних роздумів" і відображає постійний "підхід обережності".

[ + – ] Королева скасувала щорічний різдвяний королівський обід Фото: Скриншот

Раніше Фокус повідомляв, що дружина принца Вільяма Кетрін Міддлтон прикрасила ялинку у Вестмінстерському абатстві та продемонструвала ідеальний різдвяний образ.

Нагадаємо, що онук королеви принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та дітьми не приїдуть до бабусі Єлизавети на це Різдво із США.